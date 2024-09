Affari tuoi Simona attacca il Dottore: “Greedy” poi scoppia in lacrime, il suo compagno sorprende Stefano De Martino

Nella puntata di Affari Tuoi andata in onda mercoledì 11 settembre, è stata la volta di Simona, una dinamica concorrente pugliese. Sfumature di tensione hanno caratterizzato il suo confronto con il celebre Dottore Pasquale Romano, ma non sono mancate le lacrime. Simona, accompagnata dal fidanzato Luca, ha svelato forti emozioni, rivelando anche la sua motivazione per affrontare così fermamente il gioco.





Dopo trentacinque puntate di attesa, Simona ha finalmente avuto l’opportunità di partecipare. Il pacco numero 13 è diventato il protagonista della serata, ma non senza tensioni. Nonostante le allettanti offerte del Dottore, la coppia si è dimostrata riluttante ad accettare, preferendo seguire il loro istinto nella speranza di ottenere un bottino più sostanzioso. La partita è sembrata particolarmente intensa, con Simona che ha “accusato” il Dottore di essere un po’ tirchio, esprimendo così la sua frustrazione.

Quando il tema è passato al suo nonno, l’emozione ha preso il sopravvento ed è scoppiata in un pianto sincero. A quel punto, Simona ha capito che la fortuna si stava mostrando generosa con lei, portandole un premio incredibile: nel suo pacco c’erano 50 mila euro. Ma il colpo di scena non è finito lì. Luca, il suo fidanzato, ha preso tutti di sorpresa e ha spiazzato Stefano De Martino, indovinando il contenuto del pacco.

Chi è Simona, la storia della concorrente della Puglia e del fidanzato Luca

Simona non è solo una concorrente; è una giovane donna determinata con una storia affascinante. Portalettere di professione e amante della pallavolo, è originaria di Roccaforzata, una piccola realtà in provincia di Taranto. Con una carriera sportiva di oltre vent’anni, Simona ha sempre dimostrato di essere una persona che sa come esplorare i propri limiti. Accanto a lei c’è Luca, un sottufficiale dell’esercito con 23 anni di carriera alle spalle, originario di Castro, in provincia di Lecce. La coppia vive attualmente a Treviso, dove Luca svolge il suo lavoro.

Simona ha rivelato che il loro sogno è quello di costruire un impianto sportivo nel loro paese e in quello di Luca, qualcosa che rappresenta un importante passo avanti per la comunità. “Ho iniziato a giocare a pallavolo quando ero piccola. Questo sport è stato fondamentale nella mia vita e mi ha dato tantissime soddisfazioni. Ora vogliamo riportare tutto questo nel nostro paese”, ha affermato con entusiasmo.

La visione di un futuro brillante si è mescolata con i ricordi, e i sentimenti sono emersi con particolare forza quando, durante il gioco, è apparsa una foto del nonno Lino, sempre presente alle partite di pallavolo di Simona. Con commozione ha dichiarato: “Sono davvero grata di avere ancora al mio fianco le persone che amo. Mi sento fortunata”. Verso la fine della puntata, quando sono rimaste solo due opzioni, 50 mila euro e 100 mila euro, le lacrime di gioia hanno segnato un momento indimenticabile.

Affari tuoi: Simona ha vinto 50 mila euro nella puntata di mercoledì 11 settembre

Scendendo nel dettaglio del gioco, Simona ha aperto i suoi pacchi iniziali e ha scoperto una combinazione di premi “auspici”: 300 mila euro, 5 euro, 500 euro, 5 mila euro, 1 euro e 200 euro. Le offerte del Dottore non si sono fatte aspettare, con 35 mila euro subito sul tavolo, corrispondenti a mille euro per ogni puntata in cui Simona aveva partecipato. Tuttavia, Simona ha dalla sua la determinazione e ha risposto: “Una volta ha offerto 2 mila euro a puntata. Non mi sembra giusto, dovrebbe assolutamente fare di meglio”. La proposta è stata prontamente rifiutata.

Successivamente, ha aperto un pacco contenente 20 mila euro, proprio come Luca aveva previsto poco prima. La sorpresa e lo stupore di Stefano De Martino hanno reso il momento ancora più esilarante. Il conduttore ha commentato incredulo, mentre la coppia continuava nel loro percorso di fronte a scelte sempre più intriganti.

Il dottore ha tentato di cambiare strategia offrendo di nuovo 35 mila euro, cifra posteriormente rifiutata. I pacchi successivi hanno rivelato 75 euro, 75 mila euro e addirittura 0 euro. Man mano che il gioco andava avanti, l’attrito aumentava con il Dottore visibilmente frustrato dall’atteggiamento competitivo di Simona e Luca.

Alla fine, dopo aver scartato pacchi nel valore di 50 euro, 200 mila euro e 10 euro, la tensione si è intensificata: il dottore ha chiesto un’offerta di 75 mila euro, ma la coppia ha scelto di non accettare e di portare a casa 50 mila euro, mentre il pubblico esultava per la loro straordinaria performance. Un finale avvincente per una serata che rimarrà nella memoria di tutti.