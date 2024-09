Affari Tuoi: Tony, da nove anni senza partner, lancia un appello alle donne italiane: “Chi mi desidera, mi scelga”

Tony, calabrese single da ben nove anni, lancia un accorato appello a tutte le donne italiane nel corso dell’episodio di giovedì 19 settembre di Affari Tuoi.





Nella serata di giovedì, il protagonista della trasmissione è stato il calabrese Tony, accompagnato dalla sorella Gina. Inizialmente, la sua avventura verso la vittoria non è iniziata nel migliore dei modi: i pacchi contenenti le somme più elevate sono stati eliminati già nei primi turni di gioco. Tuttavia, Tony non si lascia scoraggiare e, grazie all’incoraggiamento di Stefano De Martino, approfitta dell’occasione per lanciare un invito romantico rivolto alle donne italiane.

Un appello d’amore disarmante

Dopo aver sentito il proverbio che recita “i soldi non fanno la felicità”, Tony decide di seguire il consiglio del conduttore e si fa avanti per cercare la sua anima gemella. La situazione si sblocca quando, dopo aver visto sfuggire somme come 200mila e 300mila euro, Tony riceve una nota positiva con l’arrivo di un pacco blu, quello della siciliana Ornella. È qui che inizia il racconto di una storia d’amore che ha radici profonde: “Tony è innamorato di Ornella e ha dichiarato che sarebbe disposto a nuotare nello Stretto pur di incontrarla”, spiega con un sorriso De Martino. Il concorrente, dopo l’apertura di un pacco con una cifra modesta, subisce lo scherzo di De Martino, il quale gli suggerisce ironicamente di nuotare davvero per raggiungere il suo amore.

A questo punto, siamo giunti al momento cruciale per Tony: “Dobbiamo definire il profilo della tua donna ideale”, annuncia il conduttore. Chiede al concorrente se preferisce donne bionde o more, ma la risposta di Tony stupisce tutti. “Per me basta che…” e il pubblico, in coro, aggiunge “che respiri”. De Martino, divertito, lo interrompe: “Ma cosa stai dicendo?”. Tony, cercando di rimediare, chiarisce: “No, intendevo dire che basta che mi voglia bene”.

Dopo questa divertente interazione, Stefano invita Tony al centro del palco per rivolgervi un invito a tutte le donne presenti: “Chi mi vuole, mi scelga. Ricordate che è sempre la donna a scegliere, tocca all’uomo salire sul binario giusto!”. De Martino, non del tutto convinto dall’affermazione, commenta: “Volevi dire il treno, giusto? Non è che si sale sul binario?”. La serata termina con la speranza che qualche spettatrice possa farsi avanti e rispondere a questo invito d’amore, specialmente in una trasmissione che unisce intrattenimento e sentimenti.

In questo contesto, Affari Tuoi si rivela un palcoscenico non solo per la fortuna, ma anche per le emozioni e le connessioni personali, dimostrando come la ricerca dell’amore possa avvenire anche in contesti inaspettati. La storia di Tony potrebbe attirare l’attenzione di chi, tra il pubblico, cerca una nuova possibilità nella vita sentimentale.