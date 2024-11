Aggredisce con calci e pugni una suora in chiesa, arrestato 27enne: la religiosa soccorsa dai passanti

Un giovane di ventisette anni di origini nigeriane è stato arrestato a Roma dopo aver aggredito una suora in una chiesa a Roma, in largo Torre Argentina. La religiosa è stata presa a calci e pugni dal 27enne, dopo che lei lo aveva invitato a uscire dalla chiesa, dove era entrato con fare guardingo. Le urla della donna hanno attirato l’attenzione dei passanti, che hanno chiamato il 112 per segnalare l’aggressione.





Secondo quanto riportato dai testimoni, il giovane è stato rintracciato poco dopo in piazza del Monte Pietà e le accuse nei suoi confronti sono di lesioni aggravate.

La suora, Nome Cognome, ha raccontato: “L’ho visto entrare con il cappuccio in testa e aggirarsi con fare sospetto tra i banchi. Quando gli ho chiesto di uscire e andarsene, mi ha preso a calci e pugni senza dire nemmeno una parola. Sono stata terrorizzata e sono caduta a terra, cominciando a urlare. Fortunatamente i passanti sono accorsi in mio soccorso.”

Le dichiarazioni della suora evidenziano la violenza dell’aggressione subita e l’importanza dell’intervento tempestivo dei passanti.

Dopo l’arrivo degli agenti della Sezione Volanti, il 27enne è stato fermato e portato negli uffici del 1 Distretto Trevi Campo Marzio per gli accertamenti di rito. Successivamente è stato processato con rito direttissimo e l’arresto è stato convalidato dal giudice.

Secondo quanto riportato dalla polizia, la suora non ha riportato ferite gravi, mentre il 27enne è stato recluso nelle celle di sicurezza della Questura.

La comunità locale si è mostrata scioccata da questo episodio di violenza in un luogo sacro. Un residente ha commentato: “È davvero spaventoso pensare che qualcuno possa attaccare una suora in chiesa. Speriamo che venga fatta giustizia e che la suora si riprenda al più presto.”

La rapida reazione dei passanti e l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine hanno contribuito a evitare conseguenze più gravi per la suora coinvolta.

La polizia ha dichiarato: “Grazie alla segnalazione tempestiva dei passanti siamo riusciti a intervenire prontamente e ad arrestare l’aggressore. Ora stiamo lavorando per garantire che venga fatta piena luce su questo episodio e che la suora riceva tutto il supporto di cui ha bisogno.”

L’episodio ha destato preoccupazione nella comunità, sollevando interrogativi sulle misure di sicurezza all’interno delle chiese e suscitando un dibattito sull’importanza di preservare la sicurezza dei luoghi di culto.