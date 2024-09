Aggressione con acido per derubare 30 euro a un senzatetto: ricoverato con ustioni facciali, in fuga tre giovani

Un senzatetto di 55 anni è stato vittima di un’aggressione con acido nei pressi della stazione di Sorbolo, in provincia di Parma, mentre veniva rapinato di soli 30 euro. L’uomo, di origini polacche e attualmente senza fissa dimora, ha riportato gravissime ustioni al volto ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore per ricevere le necessarie cure mediche.





Secondo le prime ricostruzioni iniziali dei Carabinieri, gli aggressori, tre ragazzi di giovane età, sono riusciti a fuggire poco dopo il fatto. Le forze dell’ordine stanno attualmente cercando di identificare i colpevoli, analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, che potrebbero fornire elementi utili sull’accaduto.

Dai dettagli raccolti, sembra che i tre giovani si siano avvicinati all’uomo mentre era seduto su una panchina e, dopo avergli strappato con violenza i 30 euro, gli abbiano gettato addosso un liquido corrosivo prima di darsi alla fuga. La polizia ha subito avviato le indagini per trovare i responsabili di questo gesto brutale.

Il senzatetto è stato soccorso prontamente da un passante e da un negoziante della zona, che l’hanno visto con il viso gonfio e ustionato. Soccorsi allertati hanno rianimato l’uomo sul posto, per poi trasferirlo in ospedale, dove è stato diagnosticato un grave trauma dovuto all’aggressione con acido. Secondo quanto riportato da fonti locali, il 55enne era conosciuto come una persona tranquilla e senza problemi nella comunità.

“Siamo sconvolti da un atto così vile. Come si può colpire un senzatetto?”, ha commentato il sindaco di Sorbolo Mezzani, Nicola Cesari. “Ci auguriamo che i Carabinieri riescano a individuare rapidamente i tre aggressori. Le molteplici telecamere di sorveglianza presenti nella zona dovrebbero rivelarsi utili nell’indagine. Invitiamo chiunque abbia informazioni a farsi avanti.” Riesaminando la situazione, il sindaco ha anche sollevato interrogativi sulla radice di tali condotte violente, auspicando che le indagini chiariscano i motivi dietro questo tragico episodio, che ha sconvolto la comunità.

La crescente violenza verso i senzatetto mette in luce una problematica sociale più ampia, richiamando l’attenzione della cittadinanza e delle autorità locali sulla necessità di un’azione collettiva per garantire la sicurezza di tutti, specialmente delle persone più vulnerabili.