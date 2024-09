Aggressione in ospedale a Pescara: 40 persone devastano il reparto di oncologia dopo la morte di un familiare

Un grave episodio di violenza si è verificato nelle ultime ore presso l’ospedale di Pescara, dove una quarantina di persone hanno fatto irruzione nel reparto di oncologia dopo aver appreso della morte di un loro familiare. Il tumulto ha portato a ingenti danni e ha richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine per riprendere il controllo della situazione.





Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Messaggero, circa 40 individui sono entrati con violenza nei corridoi del reparto, scatenando una serie di insulti e minacce nei confronti del personale medico e sanitario presente. I familiari in lutto hanno distrutto l’area, rovesciando tavoli, spezzando porte e gettando a terra qualsiasi suppellettile. La situazione si è rapidamente trasformata in un vero e proprio incubo per gli operatori, mentre il reparto, un luogo di cura e speranza, veniva trasformato in un campo di battaglia.

Di fronte all’immediato caos, la guardia giurata presente ha contattato il numero di emergenza, e le pattuglie della squadra volante della questura di Pescara sono giunte sul posto, seguite dai carabinieri, il cui compito principale era riportare la calma tra le persone in stato di agitazione.

La condanna delle autorità

“Condanno fermamente l’atto di violenza perpetrato da un gruppo di circa quaranta persone contro gli operatori sanitari, i pazienti e il patrimonio del reparto di oncologia dell’Ospedale di Pescara”, ha dichiarato Vero Michitelli, direttore generale della ASL. La sua posizione evidenzia quanto sia inaccettabile un attacco in un’area così delicata, dove la fragilità dei pazienti e la speranza per la loro salute dovrebbero essere al centro della missione sanitaria. Michitelli ha proseguito affermando che “un reparto come l’oncologia, dedicato alla cura e al supporto di chi lotta contro malattie gravi, non dovrebbe mai diventare teatro di aggressioni così vili e gratuite”.

Una triste tendenza

Questo episodio tragico a Pescara non è un caso isolato. Simili atti di aggressione ai danni del personale medico sono stati registrati recentemente in altre strutture sanitarie, come nel caso del Policlinico Riuniti di Foggia, dove dopo la morte di una giovane donna, familiari e amici avevano aggredito il personale medico. Queste violenze siano sintomo di un clima crescente di tensione e frustrazione che alcune famiglie affrontano durante periodi di lutto e precarietà sociale, rendendo difficile il lavoro di chi si dedica ogni giorno alla salute degli altri.

Il dialogo come soluzione

È fondamentale che si sviluppi un dialogo tra le famiglie e i professionisti della salute per cercare di comprendere le dinamiche emotive che portano a tali atti di violenza. Le istituzioni devono lavorare sodo per garantire la sicurezza del personale medico e per ricordare l’importanza di un approccio rispettoso, anche nei momenti di maggiore difficoltà. Solo così si potrà creare un ambiente di cura che favorisca la convalescenza e la speranza invece della paura e della violenza, mantenendo l’umanità al centro delle pratiche sanitarie.