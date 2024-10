Aggressione sul vagone, attacca a spallate e a calci la porta della Metro A

Senza maglietta su un treno della Metro A di Roma, un uomo ha iniziato a colpire e calciare la porta del vagone, danneggiandola gravemente. L’episodio è avvenuto ieri pomeriggio, sabato 20 ottobre, e un video della scena è stato subito condiviso sui social, pubblicato sulla pagina Instagram di ‘Welcome to Favelas’.





Secondo le informazioni disponibili, l’episodio si è verificato intorno alle 16, quando un treno della Metro A è arrivato alla stazione Vittorio Emanuele. Un uomo romeno di 38 anni, come riportato da Roma Today, ha danneggiato la porta automatica del treno, rendendola inutilizzabile. A torso nudo, ha cominciato a comportarsi in modo violento, spaventando i passeggeri, che in breve tempo hanno lasciato la carrozza.

Rimasto da solo, ha continuato a colpire con forza la porta, fino a rompere il vetro. Gli agenti di sicurezza presenti in stazione hanno chiamato la polizia e sono intervenuti per fermare l’uomo, che mostrava segni di alterazione. Dopo essere stato bloccato, il 38enne è stato portato al commissariato e successivamente denunciato per danneggiamento.