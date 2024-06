Al Bano respinge le voci sul suo stato di salute: “Sto benissimo”

Stasera andrà in onda sull’ammiraglia Mediaset la finale del talent show Io Canto Family, condotto da Michelle Hunziker. Tra i giurati, non mancherà Al Bano, chiamato a valutare i concorrenti che si contenderanno la vittoria. Tuttavia, in queste ultime ore, il noto cantante è finito al centro dell’attenzione non per il programma, ma per voci infondate sul suo stato di salute.





Attraverso un video pubblicato sul suo profilo personale Instagram, l’ex marito di Romina Power ha smentito categoricamente queste voci:

“Grazie a Dio sto bene e ve lo posso assicurare. Grazie a Dio il lavoro è tanto e lo devo assolvere alla grande perché mi piace…”

Il cantante ha espresso il suo disappunto per queste fake news, definendole di cattivo gusto:

“Queste notizie che fanno schifo si commentano da sole…”

Al Bano Furioso Dopo le Ultime Illazioni: “Dicevano che Stavo per Morire”

Il cantante e giurato di Io Canto Family è stato contattato dall’Adnkronos per chiarire la situazione, vista la gravità della notizia. Il padre di Jasmine Carrisi, attualmente in tour con l’ex moglie Romina Power (prima tappa l’8 giugno a Rosenheim), ha dichiarato di aver scoperto che circolava la voce che fosse addirittura morto, grazie a una segnalazione dell’attrice Sophia Loren:

“Hanno messo in giro la notizia che stavo per morire e io non ne sapevo nulla… L’ho scoperto perché mi ha chiamato Sophia Loren preoccupata…”

Il Cantante di Cellino San Marco Punta il Dito contro i Diffusori delle Fake News

Al Bano, sempre parlando con l’Adnkronos, ha affermato che chi diffonde queste notizie dovrebbe vergognarsi:

“I deficienti che mettono in giro queste fake news si dovrebbero vergognare…”

Il compagno di Loredana Lecciso non si è fermato qui. Infatti, il giurato di Io Canto Family, dopo aver criticato chi diffonde queste bufale, si è chiesto se almeno traggano profitto da queste falsità:

“Mi chiedo, prendono dei soldi?”

Insomma, a poche ore dalla finale del talent show condotto da Michelle Hunziker, il cantante di Cellino San Marco si è trovato costretto a fronteggiare ancora una volta delle illazioni infondate sul suo conto.

Il caso di Al Bano evidenzia ancora una volta i pericoli delle fake news e l’importanza di fare affidamento su fonti ufficiali e verificate. Speriamo che la sua chiara smentita ponga fine a queste voci infondate, permettendo così al pubblico di concentrarsi sulla grande serata di Io Canto Family.

L’intera vicenda mette in luce la necessità di una maggiore responsabilità nella diffusione delle informazioni, specialmente in un’epoca in cui le notizie possono circolare rapidamente e creare confusione e preoccupazione tra i fan e i familiari dei VIP.