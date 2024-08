Al Bano si arrabbia a Pomeriggio Cinque News: “Ma scusate, non mi avete pagato… chiamato per parlare di musica?”

Il noto cantante si è infuriato durante un’intervista a Pomeriggio Cinque News, scivolando in discussioni lontane dalla musica che lo hanno lasciato con la frustrazione.





Albano, ospite dalla Sardegna, si è trovato coinvolto in una serie di argomenti che poco avevano a che fare con la sua carriera musicale. La conduttrice Simona Branchetti, dal canto suo, ha iniziato a intervistarlo toccando temi come nudismo e naturismo, portandolo a esprimere la sua opinione su polemiche riguardanti stabilimenti balneari pugliesi. Queste domande hanno iniziato a far perdere la pazienza al famoso artista, che infine ha esclamato: “Ma scusate, non mi avete pagat…chiamato per parlare di musica?”.

Le parole di Albano sono state chiare: “Per me il nudismo è un’assurdità. Capisco chi metta in evidenza certe parti del corpo, ma non dovrebbero esserci polemiche su un pezzo di stoffa. Esistono problemi ben più importanti. Inoltre, voglio chiedere rispetto per chi non desidera il nudismo, ci sono anche dei bambini da considerare”. La Branchetti, noncurante, ha poi introdotto un argomento su Flavio Briatore, il quale avrebbe criticato i prezzi degli stabilimenti pugliesi. A questo punto, Albano ha mostrato un segno di esasperazione: “Io non sono al corrente di cosa abbia detto Briatore, potresti spiegarmelo?”.

La conduttrice ha risposto che Briatore ha definito i prezzi delle spiagge pugliesi come eccessivi. La reazione di Albano è stata inevitabile, con un chiaro sfogo: “Io sono qui per discutere di musica, non di polemiche. Amo la mia Puglia, la considero intelligente e pratica, e la difendo. Che problema ha Briatore, adesso?”.

Il clima in studio è diventato sempre più teso e la Branchetti ha tentato di riportare la conversazione su temi musicali, ma il servizio dedicato a Albano non ha trovato spazio. Ha quindi cercato di avviare un’altra discussione sulla gastronomia pugliese chiedendo: “Cosa si mangia in Puglia?”. La risposta del cantante è stata piuttosto svogliata: “Dipende da quanto uno ha fame”.

La conduttrice ha tentato un’ulteriore domanda, cercando di catturare l’interesse del pubblico: “Albano, come giudichi questa che è stata definita l’estate dei cafoni? È cambiato il nostro modo di vivere in spiaggia?”. Albano ha risposto: “Perché definirli cafoni? Quando arriva l’estate, ci si dirige verso il mare. Oggi c’è molto movimento, ma siamo anche più numerosi”. La conversazione ha quindi raggiunto un culmine di incertezza, con Albano che sembrava stanco di vagare su argomenti che non toccavano le sue corde musicali. In un’atmosfera di tensione, lo show è giunto alla sua naturale conclusione, lasciando un senso di incompiutezza tra gli spettatori.

Questa intervista ha messo in luce il desiderio di Albano di tornare a parlare di ciò che ama di più: la musica, trascurando il resto. Il pubblico attende con ansia di rivedere il cantante dedicarsi esclusivamente ai suoi progetti musicali e lasciare le polemiche agli altri.