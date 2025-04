Si schianta con la minimoto contro un muretto: muore bimbo di 4 anni a Palermo, tanti interrogativi sull’incidente

Un tragico incidente ha colpito la comunità di Palermo, portando alla morte di Thomas, un bambino di appena quattro anni. Il piccolo era rimasto coinvolto in un incidente con una minimoto lunedì 7 aprile nel quartiere Boccadifalco. Dopo una lunga e disperata battaglia per la vita, il suo cuore ha smesso di battere venerdì sera presso l’ospedale pediatrico Di Cristina, dove era stato ricoverato in condizioni critiche. La notizia ha scosso profondamente la comunità, unita nel dolore per la perdita di un bambino così giovane.





L’incidente si è verificato nel pomeriggio del 7 aprile in via Giovanni Bruno, a breve distanza dalla casa di Thomas. Secondo quanto riportato dalla Polizia Municipale, il bambino stava guidando una minimoto dotata di rotelle. Per motivi ancora da chiarire, ha perso il controllo del veicolo, finendo violentemente contro un muretto. L’impatto si è rivelato fatale.

Il primo a soccorrere Thomas è stato il padre, che, in preda alla disperazione, lo ha portato d’urgenza all’ospedale Ingrassia. Qui i medici, accertata immediatamente la gravità delle lesioni, hanno intubato il bambino e disposto il trasferimento all’ospedale pediatrico Di Cristina, noto per la sua specializzazione in casi pediatrici. Thomas è stato sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico nel tentativo di limitare i danni cerebrali causati dal trauma, ma le ferite interne e le fratture facciali erano troppo gravi per poter sperare in una ripresa.

Negli ultimi giorni, le condizioni di salute del bambino sono peggiorate ulteriormente. I medici hanno avviato la procedura per accertare la morte cerebrale, che si è conclusa nella serata di venerdì con l’esito più temuto. La notizia ha gettato la famiglia e la comunità in un profondo stato di lutto, evidenziando la fragilità della vita e la brutalità degli incidenti.

Le indagini sull’incidente sono in corso, con gli agenti dell’Infortunistica della Polizia Municipale impegnati a ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Fin dall’inizio, la situazione è apparsa poco chiara, e una delle ipotesi attualmente al vaglio è che Thomas non fosse solo sulla minimoto al momento dell’incidente. Se questa circostanza venisse confermata, potrebbero emergere nuovi dettagli che potrebbero cambiare la comprensione dell’accaduto.

La comunità di Palermo è rimasta profondamente colpita dalla tragedia, e molti cittadini si sono uniti per esprimere il loro cordoglio alla famiglia di Thomas. La perdita di un bambino così giovane ha suscitato una forte reazione emotiva, portando a riflessioni sulla sicurezza dei veicoli a motore e sull’importanza di garantire che i bambini siano protetti durante le attività ricreative.

L’incidente ha sollevato interrogativi anche sul contesto in cui è avvenuto. La minimoto, sebbene dotata di rotelle, rappresenta comunque un veicolo che può comportare rischi significativi, specialmente per i bambini. La questione della sicurezza dei mezzi utilizzati dai più piccoli è tornata al centro del dibattito pubblico, con richieste di maggiore attenzione e regolamentazione.