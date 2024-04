Al termine di una serata trascorsa in pizzeria con amici, Simona è stata falciata da un’auto: scomparsa dopo un’estenuante agonia di 12 ore, era giovane, aveva 21 anni

La tragedia si è consumata ieri pomeriggio all’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli, dove Simona Serra, 21 anni, originaria di Caserta, ha cessato di lottare per la vita nel reparto di terapia intensiva dopo oltre dodici ore di agonia. Le ferite riportate nello scontro con una Wolkswagen Polo, guidata da un giovane di 19 anni la sera precedente, si sono rivelate fatali. La terribile dinamica dell’incidente, avvenuto lungo il belvedere di Pozzuoli dopo una serata trascorsa con amici, ha lasciato un vuoto incolmabile.





Dettagli dell’Incidente Mortale

La dinamica dell’incidente è stata chiaramente registrata dalle telecamere di sorveglianza di un locale nelle vicinanze, rivelando come il gruppo di Simona stesse attraversando la strada quando è stata colpita improvvisamente dalla Polo proveniente da Pozzuoli in direzione Arco Felice. Secondo le indagini condotte dalla Polizia municipale di Pozzuoli, sotto la guida della comandante Silvia Mignone, il conducente dell’auto non è riuscito a frenare in tempo, provocando l’impatto che ha visto la giovane schiantarsi contro il parabrezza prima di essere proiettata sull’asfalto.

Conseguenze dell’Impatto

L’impatto si è rivelato di una violenza inaudita, lasciando subito presagire la gravità delle condizioni di Simona: soccorsa dai sanitari e trasferita d’urgenza in “codice rosso” all’ospedale per via di gravi lesioni cerebrali, toraciche e molteplici fratture. Nonostante gli sforzi, la giovane non è sopravvissuta, spingendo il pubblico ministero a disporre l’autopsia per chiarire le esatte circostanze e le cause del decesso.

La Reazione di Familiari e Amici

L’ospedale di Pozzuoli è stato teatro di scene di dolore e disperazione nei momenti successivi all’incidente, con parenti e amici della ragazza che hanno espresso il loro strazio davanti alla notizia della sua scomparsa. La comunità universitaria e i conoscenti di Simona, impegnata negli studi economici presso l’Università Federico II di Napoli, hanno condiviso il lutto per una vita spezzata troppo presto.

Le Conseguenze Legali per il Giovane Conducente

Il giovane alla guida, M.S., è stato fermato e denunciato a piede libero con l’accusa di omicidio stradale. I test successivi all’incidente hanno escluso l’uso di alcol o droghe, portando a ipotizzare una distrazione fatale come possibile causa dell’incidente. La tragica vicenda riaccende i dibattiti sulla sicurezza stradale in un’area già nota per i rischi derivanti da scarsa visibilità e velocità eccessiva.