La famiglia della concorrente all’Isola dei Famosi in shock: la scoperta dopo la puntata, non abbiamo sue notizie

Nella nuova edizione della popolare trasmissione Isola dei Famosi 2024, vedremo non solo i famosi, ma anche personaggi non molto noti al pubblico. La lista include Alvina Verecondi, Pietro Fanelli, Peppe Di Napoli e Khady Gueye. Purtroppo, c’è stata una svolta inaspettata dopo la presentazione di questi concorrenti quando Vladimir Luxuria, host della trasmissione, ha informato il pubblico di Canale 5 che uno dei concorrenti non VIP si è dovuto ritirare per problemi di salute e quindi non è mai arrivato in Honduras con gli altri.





“Ci dispiace darvi questa notizia”, ha annunciato Vladimir Luxuria dal centro dello studio. “Oltre ai quattro naufraghi che avete conosciuto, c’era anche Tonia Romano, ex militare e Miss Mamma Campania. Purtroppo, non sarà nella puntata di stasera, in onda lunedì 8 aprile, per motivi di salute”

Rivelazioni post-puntata su Tonia Romano all’Isola dei Famosi

Vladimir Luxuria ha augurato a Tonia Romano in diretta un rapido recupero. Tuttavia, subito dopo la puntata trasmessa lunedì 8 aprile 2024, è stato rivelato da Fanpage che Tonia si trova già in Honduras, ma i suoi parenti in Italia non riescono a mettersi in contatto con lei.

Le informazioni provenienti dall’Isola dei Famosi parlano di problemi di salute, quindi è probabile che Tonia Romano stia svolgendo dei controlli medici e per questo motivo, le persone a lei vicine non sono ancora riuscite a contattarla. Chi è Tonia Romano: ha 37 anni, è originaria di Avellino ed è cresciuta in un ambiente domestico difficile a causa della violenza del padre nei confronti della madre.

Nel 2005 ha preso parte a Uomini e Donne, un programma che ha lasciato successivamente perché nel 2006 ha vinto un concorso dell’esercito italiano, diventando Caporal Maggiore. Durante il suo periodo nell’esercito ha conosciuto il suo ex marito e insieme hanno avuto due figli, Maria e Andrea. Dopo aver lasciato l’esercito, è entrata a far parte dei vigili del fuoco. Ora attendiamo le notizie ufficiali riguardo alla sua partecipazione all’Isola dei Famosi 2024.

⚠️Tra i “nip” dell’Isola ci saranno anche la contessa Alvina Verecondi Scortecci, l’ex pompiera Tonia Romano e il pescivendolo (e star di TikTok) Peppe Di Napoli!🚁@TV_Italiana #Isola pic.twitter.com/O37UqNETcw — adoroivipponi✏️ (@adoroivipponi) April 7, 2024