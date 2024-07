Alba Parietti festeggia 63 anni: la serata romantica e il dono del partner

Alba Parietti, la celebre conduttrice televisiva, festeggia il suo 63esimo compleanno circondato dall’affetto del suo compagno Fabio Adami e del figlio Francesco Oppini.Alba Parietti, la nota conduttrice televisiva, compie oggi 63 anni. La festeggiata ha iniziato a celebrare il suo compleanno già dalla sera precedente, in compagnia del suo compagno Fabio Adami. I due si sono conosciuti nel 2021 e da allora non si sono più lasciati, tanto da iniziare a convivere dopo pochi mesi.





Per il suo compleanno, Alba Parietti ha organizzato una festa con amici e parenti, alla quale non poteva mancare suo figlio Francesco Oppini. I preparativi sono stati curati nei minimi dettagli, con una torta a forma di cuore con la scritta “W Alba” e un bellissimo mazzo di rose gialle, come lei stessa ha condiviso sui social.

L’amore ritrovato con Fabio Adami

Sui suoi profili social, Alba Parietti ha condiviso un post a mezzanotte insieme al suo compagno Fabio, ringraziando tutti coloro che le vogliono bene. La conduttrice ha definito Fabio come “famiglia” per lei, sottolineando come le abbia donato sicurezza, rassicurazione e attenzioni, facendole capire che l’amore sano e il desiderio di invecchiare insieme possono esistere davvero.

Un compleanno tra passato e presente

Oltre alla festa con il compagno, Alba Parietti ha annunciato che ci sarà una “grande sorpresa” al JackieO di Roma, lasciando intendere che il suo compleanno si svolgerà su più giorni, tra affetto del presente e ricordi del passato.Questo compleanno di Alba Parietti rappresenta un momento di gioia e di rinnovata speranza per l’amore, dopo un periodo della sua vita segnato da alti e bassi. La conduttrice ha trovato in Fabio Adami la serenità e la stabilità che stava cercando, riuscendo a costruire una relazione solida e appagante. Questo traguardo personale si unisce all’affetto del figlio Francesco e degli amici, rendendo il suo 63esimo anno di vita ancora più speciale e significativo.La festa di compleanno di Alba Parietti è un momento di celebrazione non solo della sua vita, ma anche del suo percorso di crescita e di rinascita sentimentale, che la vede protagonista di una nuova e appagante storia d’amore.