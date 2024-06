Alena Seredova: “Mi hanno chiamata grassa, vecchia e un barile. Non pubblicherò più foto in bikini”

Alena Seredova, modella e mamma, ha affrontato su Instagram il tema dei commenti negativi sul suo fisico e ha condiviso dettagli della sua vita personale con ironia.





Alena Seredova, in una recente sessione di domande e risposte su Instagram, ha risposto con franchezza e umorismo ai suoi fan, toccando argomenti personali come il rapporto con il suo corpo e la sua vita privata. La modella ha raccontato come, dopo la terza gravidanza, sia stata spesso bersaglio di commenti spiacevoli riguardanti il suo aspetto fisico.

Tra le varie domande rivolte dai fan, molte erano incentrate sulla sua fisicità. Una delle domande più frequenti riguardava il motivo per cui non pubblicasse più foto in bikini, dato che le sue forme erano sempre state molto apprezzate. Alena ha rivelato di aver ricevuto numerosi commenti negativi dopo la sua terza gravidanza: “Dopo che mi hanno detto in ogni modo che sono un barile, che sono grassa e vecchia, mi metto in bikini? Ma va… No no, il mio fantastico corpo lo nascondo”. Ha aggiunto di non essere completamente soddisfatta del suo corpo attuale: “Nì. Non posso vivere in palestra per provare ad essere soddisfatta a 46 anni… A vent’anni avevo un fisico pazzesco e non me ne rendevo conto, poi ho fatto tre figli. So che c’è un prezzo da pagare. Ho 46 anni, è un problema che tocca tutte noi. Non è stato piacevole leggere certi commenti.”

La modella ha anche risposto con ironia a domande più intime sulla sua vita privata. Quando un fan le ha chiesto della sua vita sessuale, Alena ha scherzato: “Se faccio sesso? No guarda, leggo i giornali e basta. Ragazzi… Ogni tanto, dai.” Ha aggiunto: “Di solito sono super organizzata, so cosa mangerò stasera e cosa mangerò domani, ma queste cose non le organizzo.” Questa non è la prima volta che affronta domande simili; in passato aveva raccontato su Instagram che lei e suo marito, Alessandro Nasi, approfittano dei momenti in cui i figli non sono presenti per godersi la loro intimità.

A giugno 2023, Alena e Alessandro hanno festeggiato il primo anniversario di matrimonio. La coppia ha una figlia, Vivienne, e la loro storia d’amore continua a prosperare. Alena ha espresso la sua gratitudine per il supporto del marito e la gioia che trova nella sua famiglia, nonostante le sfide che affronta come madre e figura pubblica.

La schiettezza e l’umorismo di Alena Seredova nei confronti delle domande dei fan mostrano una donna forte e sicura di sé, capace di affrontare le critiche con grazia e ironia. La sua capacità di connettersi con i fan attraverso i social media, condividendo aspetti personali della sua vita, la rende una figura ancora più amata e rispettata.