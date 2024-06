Alessandra Mastronardi: “Se I Cesaroni fossero rifatti, non parteciperei e non lo guarderei nemmeno”

L’attrice Alessandra Mastronardi, intervistata dal Corriere, rivela la sua posizione riguardo a un possibile ritorno della serie televisiva de I Cesaroni.





Alessandra Mastronardi, attrice di successo

Alessandra Mastronardi, 37 anni e già una carriera di successo alle spalle, esprime il suo disinteresse per un eventuale ritorno de I Cesaroni, definendo le cosiddette “minestre riscaldate” come una limitazione alla sua carriera. Nonostante il grande successo nazionale della serie, l’attrice desidera essere giudicata per i suoi ruoli più recenti e impegnativi.

Il rifiuto del reboot e il nuovo progetto

La Mastronardi dichiara: “Non prenderei parte ad un eventuale ritorno dei Cesaroni. Non sono per i reboot e non mi servono: quando i cicli si chiudono, si chiudono”. L’attrice si prepara a tornare sullo schermo con la nuova serie Paramount+ “One Trillion Dollars”, in cui interpreta una donna in un mondo di squali dell’alta finanza. La sua partecipazione a progetti più impegnativi e attuali dimostra la sua volontà di crescita artistica e professionale.

Nuove sfide e progetti futuri

La Mastronardi, con fermezza e determinazione, esprime il suo desiderio di essere valutata per i suoi ruoli attuali e futuri, senza essere vincolata al passato. La sua partecipazione a progetti internazionali e di grande rilievo conferma la sua volontà di crescita e di sfidare se stessa in ruoli sempre più complessi e stimolanti.