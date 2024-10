Alessandro Bolide in pericolo: il comico di Made in Sud sull’orlo del balcone, soccorso dalla polizia

Momenti di paura per Alessandro Bolide, il comico napoletano noto soprattutto per i suoi monologhi a Made in Sud. L’uomo è stato trovato sul parapetto del balcone della sua casa a Poggioreale, nella zona nord di Napoli, ed è stato salvato dalla polizia, intervenuta sul posto.





Bolide ha confermato la vicenda personalmente. “Ringrazio tutti per l’affetto, passerà anche questo momento”, ha scritto Bolide sui social, “grazie per il bene che mi state dimostrando con i vostri messaggi! Siete persone splendide”. Tutto è successo all’alba: Bolide era sulla balaustra del balcone di casa sua quando sono arrivate le volanti di polizia. Secondo quanto riportato da Cronache di Napoli, gli agenti sono riusciti a salvarlo, e Alessandro Bolide ha ringraziato tutti scusandosi per il gesto.

Nato nel 1974, il comico partenopeo Alessandro Bolide ha fatto molte apparizioni in televisione, ma è diventato noto a tutta Italia grazie al cabaret e ai suoi monologhi di Made in Sud. Il suo cavallo di battaglia è “ma che ce ne f***tt”, con il quale ha sempre unito satira contemporanea a esclamazioni napoletane.

Inoltre, ha recitato nella fiction di Rai 3 “Un Posto al Sole” nel 2003 e in “La Squadra” nel 2006. Ha anche partecipato a “Ti presento un amico” nel 2010, un film di Carlo Vanzina con Raoul Bova, dove interpreta un tassista napoletano. Sul piccolo schermo, ha avuto un ruolo nella miniserie “Come un delfino” su Canale 5 nel 2011, diretta da Raoul Bova e Stefano Reali.