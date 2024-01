Un messaggio sui social, così Alessandro Orsini ha annunciato la sua decisione. Netta e improvvisa anche per chi ha imparato a conoscere i modi del chiacchierato professore. Orsini, per chi non lo ricordasse, era finito al centro del dibattito pubblico subito dopo lo scoppio del conflitto in Ucraina. Era stato tra i pochi esponenti del mondo accademico, e non, a non condannare l’attacco russo. Una posizione che gli era costata critiche feroci e anche, per un po’, l’allontanamento dalla tv.

Una decisione annunciata sui social

Alessandro Orsini, noto professore e personaggio mediatico, ha sorpreso tutti con un annuncio sui social media riguardante il suo futuro.

Un passato controverso

Orsini aveva precedentemente attirato l’attenzione pubblica durante il conflitto in Ucraina per la sua posizione non condannatoria verso l’attacco russo, un atteggiamento che gli aveva procurato una serie di critici attacchi e persino la sospensione dalle apparizioni televisive.





L’influenza di Bianca Berlinguer

È stata Bianca Berlinguer a spingere per la presenza di Orsini in programmi televisivi come “CartaBianca” sulla Rai e, recentemente, in un nuovo programma su Mediaset. Durante una recente apparizione nel salotto di Bianca, Orsini ha condiviso le sue opinioni sul conflitto in corso nel Medio Oriente, sottolineando la complessità della situazione.

Le sue opinioni sul conflitto

Durante la sua ultima apparizione televisiva, Orsini ha discusso apertamente delle sfide del conflitto nel Medio Oriente, affermando: “Israele non può debellare il terrorismo e non può debellare Hamas”.

Alessandro Orsini sfogo social Mia carriera accademica distrutta

La sua critica a Israele

Orsini ha continuato a spiegare le sue opinioni sul conflitto, sostenendo che la lotta al terrorismo non si trova solo a Gaza o in Libano, ma principalmente nei territori occupati, dove si perpetua a livello psicologico e culturale. Ha dichiarato che Israele dovrebbe ritirarsi da questi territori per garantire la sua stessa esistenza futura.

Le dichiarazioni su Twitter

Prima di fare l’annuncio ufficiale, Orsini aveva condiviso pensieri provocatori su Twitter, come: “Lo sterminio di un popolo sarà sempre possibile fino a quando ci saranno persone come Netanyahu”. Queste dichiarazioni gli hanno attirato critiche da diverse fazioni politiche e ora è costretto a prendere una decisione drastica.

La fine della sua carriera accademica in Italia

Orsini ha rivelato su Facebook: “In Italia non ho più futuro né un progetto”. Sembrerebbe che abbia deciso di lasciare il paese che ama, ma ha specificato che lo farà quando sarà il momento opportuno, considerando anche le esigenze della sua famiglia, che include un bambino che illumina la sua vita.