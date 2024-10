Alessandro pugnalato a morte dopo la serata: lascia due figlie e non potrà mai conoscere il terzo bambino

Due bambine piccole non vedranno più il padre e un altro bimbo in arrivo non verrà mai conosciuto. Questa è la triste storia di Alessandro Cambuca, un 27enne di Villaspeciosa, ucciso a coltellate da un amico durante il weekend ad Assemini, dopo una festa con amici. Alessandro era già padre di due bambine di 2 e 7 anni e aspettava un terzo figlio dalla compagna, che ora è distrutta dal dolore.





Mi hanno portato via il mio compagno, la persona con cui ho costruito una famiglia e da cui aspetto un bambino, ha dichiarato la compagna di Alessandro a L’Unione Sarda. La comunità di Villaspeciosa e oltre si è unita a lei e ai genitori di Alessandro. Molti hanno voluto offrire supporto economico ai familiari del 27enne con una raccolta fondi per coprire le spese urgenti, come il funerale. Siamo tristi e colpiti e siamo vicini alle due bambine che hanno perso il loro padre, ha dichiarato il sindaco di Villaspeciosa.

La data del funerale di Alessandro Cambuca non è ancora stata stabilita. Si aspetta l’approvazione dell’autorità giudiziaria, che ha programmato l’autopsia sul corpo del giovane ucciso per oggi. Un primo esame esterno ha rivelato che Alessandro è stato colpito con almeno due fendenti al petto e al collo, fatali.

Ad ucciderlo sarebbe stato un 24enne che conosceva e con cui aveva trascorso la serata alla festa di Santa Greca, a Decimomannu, insieme ad altri amici. Secondo le ricostruzioni, il gruppo si era fermato a dormire in una casa di Assemini. Qui, poche ore dopo, è avvenuta la tragedia, i dettagli della quale sono ancora da chiarire. Alessandro, gravemente ferito, ha urlato per chiedere aiuto intorno alle 5 del mattino di domenica, raccontando agli amici che il 24enne lo aveva colpito prima di fuggire.

Il giovane, trovato e fermato poche ore dopo come sospettato di omicidio, al momento non ha fornito spiegazioni, scegliendo di restare in silenzio davanti ai pm e di non rispondere in attesa dell’udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari.