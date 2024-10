Alessia ipnotizza il Dottore in diretta: “Ti lancio un incantesimo”, Stefano De Martino esce dallo studio

Nella puntata di Affari Tuoi trasmessa mercoledì 9 ottobre, Alessia da Rossano Calabro ha giocato per la regione Calabria, portando il pacco numero 1. La concorrente, accompagnata dalla sorella Federica, ha vissuto momenti surreali durante la puntata, ipnotizzando addirittura il dottore Pasquale Romano in diretta.





Alessia, la concorrente della regione Calabria

Alessia è una fisioterapista originaria di Rossano Calabro che ha partecipato alla puntata di Affari Tuoi del 9 ottobre. Durante la trasmissione, ha condiviso la sua storia e il suo legame speciale con la sorella Federica, definendola addirittura la sua mascotte. La concorrente ha espresso il suo attaccamento alla famiglia e al fidanzato Gaetano, dimostrando la sua personalità affettuosa e scherzosa.

Momenti bizzarri e scambi di battute

La puntata è stata arricchita da momenti bizzarri e scambi di battute tra Alessia e Stefano De Martino. La concorrente ha scherzato con il conduttore, dedicando saluti speciali ai suoi cari e persino ipnotizzando il dottore Pasquale Romano in diretta. Nonostante una partita disastrosa, Alessia e Federica hanno avuto la fortuna di vincere 30mila euro.

La sorprendente ipnosi del dottore Pasquale Romano

Durante la puntata, Alessia ha stupito il pubblico ipnotizzando il dottore Pasquale Romano in diretta. Sicura del corso di ipnosi fatto a Torino, ha dimostrato il suo incredibile talento in un momento decisamente surreale. Inoltre, ha colto l’occasione per scherzare affettuosamente con Stefano De Martino, definendolo il suo “Stefanuccio” e facendo riferimento al suo “gluteo come il tuo”.

Alessia ha condiviso con il pubblico la sua esperienza di vita, sottolineando la sua determinazione nel raggiungere i suoi obiettivi. La concorrente ha evidenziato il suo attaccamento alla famiglia e alla regione Calabria, mostrando la sua personalità genuina e affettuosa. La presenza della sorella Federica ha aggiunto un tocco speciale alla sua partecipazione ad Affari Tuoi.

Durante la puntata, Alessia ha scelto il pacco del Piemonte e ha annunciato che avrebbe spiegato a Stefano De Martino il motivo che la lega a Torino. Questo momento ha portato a un’interazione divertente tra la concorrente e il conduttore, mostrando il lato giocoso di Alessia e aggiungendo un tocco di leggerezza alla trasmissione.

In conclusione, la partecipazione di Alessia e Federica a Affari Tuoi è stata caratterizzata da momenti sorprendenti, scherzi affettuosi e una buona dose di fortuna. La loro esperienza ha aggiunto un tocco speciale alla puntata del 9 ottobre, lasciando un ricordo indelebile nel cuore dei telespettatori.