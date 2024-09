Alessia Marino e Vincenzo Massaro, giovani fidanzati deceduti in un incidente: dolore a Cesa, Succivo e Carinaro

La comunità piange due giovani vite spezzate in un devastante incidente stradale avvenuto lungo il raccordo autostradale A1, il 28 settembre 2024.

Una tragedia ha colpito le comunità di Cesa, Succivo e Carinaro, in provincia di Caserta, con la prematura scomparsa di Alessia Marino e Vincenzo Massaro, entrambi ventiseienni. I due ragazzi sono morti in un grave incidente stradale avvenuto nella notte di sabato 28 settembre 2024, intorno alle 3:00 del mattino, sul raccordo autostradale della A1, nei pressi di Casoria. Alessia lascia dietro di sé due bambini piccoli frutto di una precedente relazione. La notizia della loro scomparsa ha profondamente scosso l’intero territorio casertano. In segno di rispetto, è stata annullata l’edizione di quest’anno dell’Asprinum Festival, un evento molto atteso. Numerosi sono i messaggi di cordoglio che stanno arrivando a sostegno delle famiglie colpite da questa terribile e prematura tragedia. Si ipotizza che, in occasione dei funerali, che si svolgeranno la settimana prossima, possa essere dichiarato il lutto cittadino.





La dinamica dell’incidente

Attualmente, gli inquirenti stanno cercando di far luce sulla dinamica dell’incidente. La Polizia Stradale della sottostazione di Napoli Nord è intervenuta per raccogliere testimonianze e acquisire le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza. Secondo le prime informazioni, l’incidente è avvenuto sull’Autostrada A1, nel tratto sotto la giurisdizione di Casoria, in provincia di Napoli. I due giovani viaggiavano a bordo di una Fiat 500, con Massaro al volante, quando, per motivi ancora da chiarire, l’auto ha perso il controllo, colpendo inizialmente il new jersey centrale e poi il guard rail di sinistra. Dopo aver rimbalzato al centro della carreggiata, l’auto è andata a scontrarsi con un’altra vettura in transito. Nonostante l’intervento tempestivo dell’ambulanza del 118, per Alessia e Vincenzo non c’è stato nulla da fare e sono deceduti a causa delle gravi ferite riportate.

Chi erano Alessia Marino e Vincenzo Massaro

L’intero territorio casertano è in lutto per la perdita di Alessia e Vincenzo, due giovani amati e apprezzati nelle loro comunità. Vincenzo Massaro, figlio di un architetto, risiedeva a Cesa; Alessia Marino, madre di due piccoli, si era recentemente trasferita a Succivo. Il sindaco di Cesa, Enzo Guida, ha espresso il suo profondo dispiacere: “Questa mattina la nostra comunità è stata travolta da una tragedia, un’altra che colpisce tutti noi. Sono due giovani vite spezzate, e la nostra città deve nuovamente piangere morti così assurde. Gli eventi dell’Asprinum Festival, programmati per la sera di oggi e domani, sono stati annullati per rendere omaggio a questo lutto. Dovevano essere momenti di festa, ma questa notizia lascia tutti noi nel dolore. L’intera comunità è solidale con le famiglie coinvolte, portando un sentito sentimento di cordoglio”.

Succivo non è da meno nel riconoscere il grave lutto. Il sindaco Francesco Papa, insieme al consiglio comunale e all’intera comunità, ha voluto esprimere la propria vicinanza alle famiglie Marino e Mozzillo per la perdita di Alessia e Vincenzo. “Vogliamo abbracciare i suoi figli, il papà Rino, la mamma Angela e tutta la famiglia”, hanno dichiarato. Anche Carinaro, il comune d’origine della nonna di Massaro, partecipa a questo momento di grande dolore, affermando: “In questo momento difficile non ci sono parole per descrivere la sofferenza, ma siamo tutti uniti in preghiera affinché le loro giovani anime possano diventare angeli del Cielo e vegliare sui cari. Un abbraccio a tutte le famiglie colpite”.