Alessia Marino e Vincenzo Massaro muoiono a 26 anni in tragico incidente sull’A1. Alessia lascia due figli piccoli

Due ragazzi di Caserta, Alessia Marino e Vincenzo Massaro, entrambi di 26 anni, sono deceduti in un grave incidente stradale avvenuto la notte scorsa sulla A1, nella zona di Casoria (Napoli). La Polizia Stradale, al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente, ha effettuato i relativi rilievi: una prima ipotesi indica che la loro Fiat 500 abbia sbandato, venendo poi violentemente colpita da un altro veicolo.





Entrambi sono morti sul colpo e i tentativi di soccorsi sono risultati inutili. Mentre Vincenzo Massaro risiedeva a Cesa, Alessia Marino, madre di due bambini, si era trasferita a Succivo, in provincia di Napoli.

Il sindaco Enzo Guida di Cesa ha deciso di annullare gli eventi previsti per l’Asprinum Festival, esprimendo tramite i social un messaggio di vicinanza e cordoglio:

“Nella nostra comunità si è abbattuta un’altra tragedia. Due giovani vite sono state stroncate in un incidente stradale, lasciando tutti noi sconcertati. Questa sera e domani erano in programma delle serate di festa per l’Asprinum Festival, ma abbiamo deciso, di intesa con la Pro Loco, di annullare tutto. Esprimiamo tutto il nostro dolore e la vicinanza alle famiglie Massaro, Ferriero e Marino,” ha dichiarato il sindaco Guida.

Anche il sindaco di Succivo, Vincenzo Papa, ha voluto esprimere il suo più profondo cordoglio e vicinanza alle famiglie colpite da questa tragica perdita.