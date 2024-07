Alessia Pascarela dopo Temptation Island dice che deve pensare alla sua felicità e che Lino rimane una persona importante per lei

Il primo post di Alessia Pascarella dopo la partecipazione a Temptation Island 2024 annuncia la sua decisione di interrompere la relazione con Lino Giuliano a seguito del suo avvicinamento eccessivo alla single Maika Randazzo. In occasione del loro primo falò, Lino aveva dichiarato di essere d’accordo con la decisione di porre fine al loro rapporto. Tuttavia, a meno di 24 ore da quel momento, ha richiesto un secondo incontro, esprimendo la consapevolezza di essere ancora innamorato e chiedendo alla sua ex di riprendere la relazione. Nonostante ciò, Alessia, ancora ferita, ha confermato la sua decisione di tornare single.





Alessia Pascarella: Ricomincio dalla persona che sono

A un mese dalla loro separazione, Alessia ha scelto di tornare sui social per esprimere gratitudine a coloro che l’hanno sostenuta: Comincio ringraziando tutte le persone che mi hanno fornito supporto e per i numerosi messaggi ricevuti che mi hanno riempito il cuore di gioia. È stata un’esperienza molto intensa e significativa, caratterizzata da un’alternanza di emozioni che mi hanno spesso sopraffatta e disorientata. Ora devo concentrarmi su me stessa, sulla mia felicità, ricomincio dalla persona che sono e che sono stata, nonostante i 4 anni trascorsi con una persona che è stata e continuerà a essere importante nella mia vita. Spero di ritrovare al più presto la serenità che merito. Anche se la relazione con Lino è terminata, Alessia ha confermato di considerarlo ancora una persona significativa.

Lino Giuliano: Alessia mi ha diffamato

Contrariamente all’atteggiamento sereno di Alessia, Lino ha mostrato meno disponibilità nei confronti della ex compagna. Commentando su Instagram gli eventi di Temptation Island, ha dichiarato di sentirsi diffamato da Alessia. L’uomo l’ha accusata di aver raccontato falsità su di lui, contribuendo così alla reputazione negativa che ha subito dopo la partecipazione al programma. Queste sono accuse gravi alle quali Alessia non ha ancora fornito risposta.