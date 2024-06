Alfredo Rampi, il piccolo caduto in un pozzo 43 anni fa, stasera e domani su Rai 1 va in onda “La storia di Alfredino”

Un drammatico evento avvenuto nel piccolo paese di Vermicino, nel comune di Frascati, il 10 giugno 1981, cambiò per sempre la storia del soccorso italiano. Il piccolo Alfredo Rampi, conosciuto affettuosamente come Alfredino, cadde in un pozzo artesiano durante una vacanza in famiglia, trasformando una giornata tranquilla in una tragedia nazionale.





La caduta e la lotta per salvare Alfredino

Alfredino, di soli sei anni, scivolò in un pozzo appena scavato e scarsamente segnalato, intrappolato in una prigione senza via di fuga. La notizia della sua caduta si diffuse velocemente, attirando l’attenzione dei media nazionali. Per la prima volta, milioni di italiani seguirono in diretta televisiva una tragedia di questo tipo, restando incollati agli schermi per tre giorni.

Le operazioni di soccorso coinvolsero forze dell’ordine, vigili del fuoco e numerosi volontari, che lavorarono instancabilmente per tentare di salvare Alfredino. Persino il presidente della Repubblica, Sandro Pertini, si recò sul luogo della tragedia, parlando al bambino tramite un microfono e rimanendo lì tutta la notte, simbolo della solidarietà e dell’impegno dello Stato.

Gli ostacoli tecnici e gli errori umani

Nonostante il coraggio e la determinazione dei soccorritori, gli sforzi per salvare Alfredino furono compromessi da errori tecnici e umani. Tentarono di raggiungerlo attraverso un tunnel parallelo e con varie attrezzature, ma ogni tentativo fallì. La morte di Alfredino nel pozzo rivelò gravi lacune nella preparazione e nel coordinamento delle operazioni di salvataggio, lasciando il Paese in lutto e in preda all’indignazione.

La fondazione della Protezione Civile

La tragedia di Vermicino scosse profondamente la nazione, spingendo a una revisione delle politiche di sicurezza. La vicenda portò alla creazione della Protezione Civile, un’agenzia dedicata alla gestione delle emergenze e delle calamità, con il compito di coordinare le risorse statali e garantire interventi rapidi ed efficaci. Questo organismo ha come obiettivo prevenire e gestire situazioni di crisi, riducendo il rischio di future tragedie.

“Alfredino, una storia italiana” su Rai 1

A ricordare questo doloroso capitolo della storia italiana, Rai 1 trasmetterà “Alfredino, una storia italiana”, un programma che ripercorre l’evento e il suo impatto duraturo sulla società e sulle istituzioni italiane. Una testimonianza del dolore e della speranza che hanno accompagnato un’intera nazione.