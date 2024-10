Alice Mordenti e Domenico Esposito: chi sono la nuova coppia del mondo social e i segreti per unire scuola e successo

Alice Mordenti e Domenico Esposito sono due giovanissimi influencer che stanno catturando l’attenzione del pubblico social, diventando una delle coppie più seguite e “shippate” del panorama contemporaneo. Ma cosa si intende esattamente con il termine “shippare”? Questo termine anglosassone, derivato dall’inglese “ship”, riflette il desiderio dei fan di vedere due persone insieme, sostenendo che formerebbero un’ottima coppia non solo nella fantasia, ma anche nella realtà.





Nel caso di Alice e Domenico, sembra che la fantasia si stia trasformando in realtà, dal momento che tra i due giovani esiste un vero legame affettuoso. Spesso li vediamo viaggiare tra Milano e Napoli, segno di un impegno reciproco nel mantenere la loro relazione viva e vibrante.

Alice Mordenti e Domenico Esposito: la nuova coppia social e come si districano tra scuola e successo

È interessante notare come Alice e Domenico riescano a gestire una vita così frenetica, che comprende viaggi, impegni sui social e la scuola. Alice, che compirà 14 anni il 5 novembre, ha intrapreso un percorso di studi impegnativo, frequentando le scuole superiori con un indirizzo in Economia, Finanza e Marketing. Le materie che affronta includono diritto, matematica e lingue straniere, dimostrando così una forte determinazione e ambizione.

In aggiunta al suo impegno scolastico, Alice ha un seguito notevole su TikTok, dove può vantare oltre un milione di follower, gli stessi che la seguono quotidianamente nei suoi progetti e nelle sue avventure.

Domenico, anch’egli studente delle superiori, ha optato per un indirizzo tecnico-informatico e divide il suo tempo tra gli studi e la sua passione per il calcio. Dopo aver smentito una presunta relazione con Flavia Barbieri, attualmente in coppia con Ale Marino, si è dedicato completamente al suo legame con Alice. Questa affinità è ben rappresentata dal recente conto alla rovescia pubblicato da Domenico sui social, dove segnalava il suo desiderio di incontrare Alice.

La coppia, dopo diversi incontri a Napoli e Milano, ha condiviso sui social contenuti che hanno subito riscosso un enorme successo, diventando virali tra i loro fan.

Nonostante la giovane età e gli impegni scolastici, Alice e Domenico sembrano aver trovato un equilibrio nella loro vita. Tra studi e social media, riescono a mantenere viva la loro relazione, guadagnandosi già il titolo di possibile “coppia d’oro” del web. I fan, entusiasti, continuano a seguire le loro avventure con crescente affetto e curiosità.