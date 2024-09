“Amadeus esce dalla Rai perché non hanno dato un programma a sua moglie”: Giovanna Civitillo non ci sta e contesta

Giovanna Civitillo è stufa di sentire falsità riguardo la sua carriera e la decisione del marito, Amadeus, di lasciare la Rai. In un’intervista, ha finalmente fatto chiarezza sui motivi che hanno portato il conduttore a scegliere un nuovo percorso professionale.





In contemporanea, Amadeus si prepara a debuttare su un’altra rete, il Nove, domenica 22 settembre. La coppia ha affrontato l’argomento delle fake news e la Civitillo ha colto l’occasione per smontare un’importante diceria riguardo il suo futuro lavorativo.

Amadeus chiarisce le ragioni del suo addio alla Rai

Amadeus, parlando al settimanale Oggi, ha spiegato perché ha deciso di trasferirsi al Nove: “Ho bisogno di adrenalina e di nuove sfide. Ho sempre cercato battaglie da vincere, sin da quando avevo 20 anni. Fa la differenza scegliere di cambiare rispetto a essere costretti a farlo. A quel punto, è un atto di coraggio e richiede un pizzico di follia, un tratto comune a chi decide di cambiare vita”. Il conduttore ha anche ricordato i suoi inizi, definendosi “non certo figo” e molto timido, ma sottolineando come il microfono lo trasformasse, facendogli perdere ogni paura.

Giovanna Civitillo smentisce le voci infondate

A supporto delle parole di Amadeus, Giovanna ha interviene per chiarire: “È una bufala che sia andato via perché la Rai non voleva affidarmi un programma. Questo non è nel suo stile; non l’ha mai chiesto e io non mi interessa. Inoltre, non c’era alcun programma per me su Discovery”.

Riflettendo sulla sua carriera, la Civitillo ha aggiunto: “Sono felice di dedicarmi a piccole attività che mi convincono. Ho sempre sognato di fare la ballerina e ho realizzato questo sogno, esibendomi in teatro e in TV. Con il tempo, ho deciso di cambiare le mie priorità e dedicarmi di più alla mia famiglia, perché ciò mi rende felice”.

Un equilibrio tra carriera e vita familiare

L’intervento di Giovanna riflette un desiderio comune tra molti professionisti: trovare un equilibrio tra la carriera e la vita personale. Per molti anni, la Civitillo ha faticato per raggiungere i suoi obiettivi professionali, ma ora ha scelto di perseguire una vita più tranquilla e incentrata sulla famiglia.

La coppia, molto unita, sembra avere un forte sostegno reciproco, elemento chiave alla base del loro successo. Amadeus ha riconosciuto l’importanza di avere Giovanna al suo fianco, descrivendola come una donna di grande forza che contribuisce attivamente al suo percorso.

In conclusione, la storia di Amadeus e Giovanna non è solo una questione di successi professionali, ma evidenzia anche il valore della famiglia e della comunicazione in un rapporto. Con nuove sfide all’orizzonte, entrambi sembrano pronti a fronteggiare il futuro con determinazione e positività. Non resta che seguire il debutto di Amadeus al Nove e vedere come evolveranno i progetti di Giovanna, in un’ottica di crescita personale e professionale.