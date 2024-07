Ambulanza coinvolta in incidente con un’auto a Rovigo, Zaia: «Personale a bordo ferito, situazione critica»

Un’ambulanza è stata coinvolta in un incidente con un’auto sulla Transpolesana, nel territorio di Giacciano con Baruchella (Rovigo). Nell’incidente, l’equipaggio del mezzo di soccorso è rimasto gravemente ferito.





È morto Paolo Tassi, presidente del Real Casalecchio, all’età di 64 anni a causa di una puntura di insetto, in un dramma avvenuto al campo sportivo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti altri operatori del servizio sanitario 118 e l’elisoccorso. I

l presidente della Regione, Luca Zaia, ha espresso la sua preoccupazione per la gravità della situazione e ha manifestato la sua solidarietà e vicinanza agli operatori, in attesa di ulteriori aggiornamenti sulle conseguenze dell’incidente. La carreggiata della superstrada è stata chiusa per consentire l’intervento delle autorità.