Amici: alunni si ribellano ad Alessandra Celentano, dicendo ‘No, ci rifiutiamo’

All’interno della trasmissione Amici 2024, è scoppiata una vera e propria bufera tra la maestra di danza classica Alessandra Celentano, gli altri insegnanti e gli allievi. Da oltre due settimane, gli studenti sono stati sottoposti a una serie di prove selettive, tutte originate dalla volontà della Celentano di testare le capacità dei ballerini. Tuttavia, il metodo di valutazione adottato ha suscitato malcontento: i coreografi Deborah Lettieri ed Emanuel Lo hanno espresso le loro critiche, dichiarando di non condividere l’approccio della collega.





In particolare, Deborah Lettieri ha messo in discussione le valutazioni ritenute ingiustificate, decidendo di organizzare un proprio esame per i concorrenti. La coreografa ha voluto sottolineare che i punteggi possono variare in base a molteplici fattori e che la procedura d’esame stabilita dalla Celentano era inadeguata. Emanuel Lo, dal canto suo, ha rincarato la dose, esortando gli allievi a “scegliere in autonomia e accettarne le conseguenze”, provocando confusione e ripensamenti tra i ragazzi.

Amici 24: le reazioni dei ballerini ai test di Celentano

Inizialmente, i partecipanti si erano mostrati propensi ad affrontare l’esame stabilito dalla Celentano. Tuttavia, in seguito a consultazioni con i propri insegnanti, molti allievi hanno deciso di disertare l’appuntamento, generando una vera e propria rivolta all’interno della scuola. Nonostante un inizio promettente, Alessio, Sienna e Rebecca hanno scelto di non esibirsi, spiegando che non erano stati informati dai loro professori riguardo ai dettagli del test.

Il comportamento degli alunni non è passato inosservato, e Alessandra Celentano ha reagito con indignazione, accusando i ragazzi di mancare di personalità e coerenza nelle loro scelte. Nonostante il pentimento di alcuni di loro, che in un primo momento avevano manifestato entusiasmo per la prova, il controverso clima di tensione ha influenzato le decisioni finali. Alessio ha espresso il suo disaccordo apertamente, affermando di essere più in linea con le idee di Emanuel Lo, rivelando anche di aver vissuto momenti di grande stress.

Le prove, nel frattempo, hanno proseguito e diversi studenti sono riusciti a ottenere risultati soddisfacenti, nonostante le polemiche. Tra questi spiccano Alessia, con un punteggio di 7.5, e Teodora, che ha ottenuto 7.1. Celentano ha espresso la sua soddisfazione nei confronti delle performance degli allievi, mentre la situazione nella scuola di Amici 2024 rimane tesa e in continua evoluzione.