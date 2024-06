Amici, “Elena D’Amario nel corpo insegnante”. Ecco chi subentrerebbe

Conclusasi la 23esima edizione di Amici, il programma di Maria De Filippi si prepara ad accogliere nuovi talenti e potenziali cambiamenti nel cast dei professori.





La 23esima edizione di Amici, il celebre talent show condotto da Maria De Filippi, si è conclusa con un enorme successo. La finale ha incollato allo schermo 4.484.000 telespettatori, raggiungendo il 31.82% di share. Questo risultato conferma ancora una volta l’incredibile popolarità del talent show più longevo della televisione italiana.

Nonostante la recente conclusione, la macchina di Amici non si ferma mai. Già numerosi nuovi talenti stanno inviando le proprie candidature per partecipare alla prossima edizione. Oltre agli aspiranti concorrenti, si discute molto anche sul futuro del cast, in particolare su quello dei professori.

Attualmente, il team di insegnanti che segue gli allievi è composto da sei figure chiave: Alessandra Celentano per la danza, Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini per il canto, Emanuel Lo per la danza, Raimondo Todaro per la danza e Anna Pettinelli per il canto. Nel corso degli anni, il corpo docente è cambiato più volte, vedendo tra i suoi membri nomi illustri come Peppe Vessicchio, Grazia Di Michele, Luca Jurman e Arisa. Tuttavia, due professori sono diventati figure storiche del programma: Rudy Zerbi e Alessandra Celentano.

Sarah Toscano, recente vincitrice di Amici, ha dichiarato: “La mia vita è totalmente cambiata. Sanremo? Sì, ma a una condizione”. La giovane artista guarda al futuro con entusiasmo e ambizione, lasciando intendere che potrebbe puntare ancora più in alto.

Nel frattempo, circolano voci su un possibile cambiamento nel corpo docente. Emanuel Lo, coreografo, ballerino, cantautore e regista, potrebbe lasciare il programma. Emanuel, nato a Roma nel 1979 e noto anche per essere il compagno della cantante Giorgia, ha fatto parte del cast di Amici prima nel 2016 e poi dal 2022. Tuttavia, non è ancora chiaro se Emanuel lascerà davvero il programma e quale nuovo progetto potrebbe intraprendere, soprattutto ora che Giorgia è stata annunciata come la nuova conduttrice di X Factor.

Secondo quanto riportato da Blasting News, se Emanuel Lo non venisse riconfermato, il suo posto potrebbe essere preso da Elena D’Amario. Elena, già ballerina professionista del programma ed ex concorrente, potrebbe diventare la nuova insegnante di danza. “Qualora il maestro di hip-hop non dovesse essere riconfermato nella commissione interna della nuova stagione del talent-show, si dice che a sostituirlo potrebbe essere Elena D’Amario, ex allieva e ballerina professionista del programma da tanti anni,” scrive il sito.

Per ora, non resta che attendere conferme o smentite ufficiali su questi possibili cambiamenti. Una cosa è certa: Amici continua a essere una fucina di talenti e un punto di riferimento per il panorama televisivo italiano.