Angelica Fiorello festeggia il suo diciottesimo compleanno: il toccante ballo insieme al suo papà Fiorello

Angelica Fiorello, la figlia di Rosario Fiorello e Susanna Biondo, ha appena compiuto 18 anni. La festa per celebrare il suo compleanno è stata un momento emozionante per tutta la famiglia. Anche il papà, solitamente scherzoso, si è commosso nel vedere la sua bambina ormai cresciuta.





La festa si è svolta a Roma, in una bellissima location all’aperto, dove Angelica ha riunito amici e parenti. Indossava un elegante abito rosso, che ha richiamato il colore della torta e delle candeline. Dalle poche immagini dell’evento, si vede Fiorello emozionato mentre abbraccia e bacia sua figlia, insieme alla moglie Susanna e alla figlia Olivia, tutti pronti a festeggiare la piccola di casa.

Padre e figlia hanno sempre avuto un legame speciale, con sorprese da parte di Angelica anche durante le trasmissioni televisive in cui il papà era protagonista. Prima della festa, la famiglia Fiorello ha trascorso del tempo in vacanza in Salento per rilassarsi dopo un anno intenso per il conduttore siciliano.

Dopo due anni di successo con Viva Rai2, l’avventura si è conclusa e anche il legame con Amadeus alla Rai è giunto al termine con l’addio dell’ex direttore artistico di Sanremo alla tv pubblica.