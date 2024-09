Angelina Mango: «Una donna potrebbe interessarmi? Sicuramente sì». Ma aggiunge: «Per ora sono innamorata» (del suo chitarrista)

Durante la serata finale del Pride Village Virgo a Padova, la sorprendente Angelina Mango, recentemente incoronata vincitrice del Festival di Sanremo, ha rivelato dal palco la sua apertura nei confronti dell’amore. Rispondendo a una domanda posta dalla conduttrice, che ha chiesto se un giorno potesse sentirsi attratta da una donna, Angelina ha affermato con decisione: “Assolutamente sì“. Questa risposta ha suscitato una reazione incredibile tra il pubblico, che ha accolto le sue parole con un entusiasmo fragoroso.





Con indosso un cappellino arcobaleno e brandendo una bandiera Lgbt, la giovane artista ha continuato a spiegare il suo pensiero sull’amore. Ha dichiarato: «Credo che sia possibile innamorarsi di chiunque, senza limiti. Quando si tratta di sentimenti, il genere non ha importanza». Un’affermazione che ha dimostrato la sua apertura mentale e la volontà di abbracciare l’amore in tutte le sue forme.

La conduttrice, approfittando del momento, ha scherzato sulla possibilità di un matrimonio, chiedendole: «Quindi, posso sperare in una proposta?». Tuttavia, Angelina ha riportato la conversazione alla realtà, affermando: «In questo periodo, sono completamente innamorata». La cantante, in effetti, vive una storia d’amore con Antonio Cirigliano, il suo fidanzato e chitarrista, con cui condivide una relazione che dura da oltre due anni.

Oltre alla sua pioggia di emozioni, Angelina ha ribadito il suo impegno nei confronti della comunità Lgbt, mostrando così non solo il suo talento musicale, ma anche una grande sensibilità verso le questioni sociali. Parole come le sue hanno un potere straordinario di diffondere un messaggio di inclusione, e la sua presenza al Pride Village ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore dei presenti.

Infatti, la serata è stata caratterizzata non solo dalla musica, ma anche da un forte senso di comunità e di celebrazione dell’amore in tutte le sue manifestazioni. La genialità di Angelina Mango unita a un messaggio di libertà ha reso questo evento ancora più speciale, alimentando la speranza di un futuro in cui ogni forma d’amore è celebrata e rispettata. Con questo spirito, l’artista si prepara a continuare il suo percorso musicale, portando con sé la bellezza dell’amore senza barriere.