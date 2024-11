Angelo Madonia: cosa è successo a Ballando con le Stelle e il motivo del suo addio

Angelo Madonia fuori da Ballando con le stelle dopo tensioni con Selvaggia Lucarelli e divergenze professionali. Samuel Peron sarà il suo sostituto.





La partecipazione di Angelo Madonia a “Ballando con le stelle” si è conclusa in modo inaspettato dopo un acceso confronto con la giudice Selvaggia Lucarelli durante l’ultima puntata del programma. La decisione di escludere il ballerino dal cast è stata ufficializzata dalla Rai, che ha giustificato tale scelta con “divergenze professionali emerse nel corso della trasmissione”. Il suo posto sarà preso da Samuel Peron, che affiancherà Federica Pellegrini per il proseguimento dello show.

Durante la puntata del 24 novembre, la tensione tra Madonia e Lucarelli si è manifestata in diretta. Il diverbio è scaturito da un commento ironico della giudice, che ha dichiarato: “Sarà una coincidenza ma stasera è uscita Sonia Bruganelli ed è nata la coppia Pellegrini – Madonia”. Questo riferimento non è stato accolto bene dal ballerino, che ha prontamente replicato, sottolineando il suo impegno professionale e il sostegno ricevuto dalla sua compagna, Sonia Bruganelli. “Volevo complimentarmi con Federica. Non è una coincidenza che c’è questa crescita di voti perché è frutto di un lavoro ed è una connessione armonica di natura professionale. Se questo esiste è grazie alle persone che abbiamo accanto – io in particolare – che ci hanno sostenuto. Ci tenevo a fare chiarezza”, ha affermato.

Nonostante il tentativo di Lucarelli di ridimensionare il suo commento, definendolo una semplice battuta e aggiungendo: “Madonia non fare il rosicone. Era una battuta. Secondo te sono seria quando dico che è uscita Sonia ed è nata una coppia?”, la situazione non si è placata. In risposta, Madonia ha reagito con durezza, dicendo: “La rosicona sarai tu che hai menzionata persone esterne”. Questo scambio ha inevitabilmente attirato l’attenzione del pubblico e degli altri partecipanti.

Il lunedì successivo, la Rai ha annunciato ufficialmente l’esclusione di Angelo Madonia dal programma tramite un comunicato. La nota recitava: “A seguito di divergenze professionali emerse nel corso del programma, il maestro Angelo Madonia non proseguirà la sua partecipazione all’edizione in corso”. Tuttavia, Selvaggia Lucarelli, attraverso la sua newsletter, ha chiarito che il suo scontro con il ballerino non era legato alla decisione della produzione. Ha inoltre aggiunto: “Non mi è sfuggito il contorno che poi contorno non era, e cioè la scarsa intesa tra Federica Pellegrini e il suo ballerino. Non erano i cm di differenza a creare disarmonia, ma un’inattesa aura cupa di Madonia. Ho visto un Angelo diverso”.

Secondo quanto riportato da TvBlog, sembra che nelle settimane antecedenti al confronto con Lucarelli, Madonia fosse stato più volte richiamato dalla produzione per via di atteggiamenti considerati poco professionali e per alcuni dissapori con i membri della giuria. Questi elementi avrebbero contribuito alla decisione finale di allontanarlo dal programma.

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Angelo Madonia ha espresso il suo rammarico per l’intera vicenda e per le conseguenze che questa ha avuto su Federica Pellegrini, sua partner nel programma. Ha dichiarato: “Sono molto dispiaciuto per Federica. È una grande professionista e non meritava di trovarsi in questa situazione. Ho sempre cercato di dare il massimo, ma evidentemente qualcosa non ha funzionato come avrei voluto.”

Il cambio di maestro rappresenta una sfida per Federica Pellegrini, che ora dovrà adattarsi rapidamente al nuovo stile di lavoro di Samuel Peron. Quest’ultimo, veterano del programma, ha già dimostrato in passato la sua capacità di instaurare un buon rapporto con i concorrenti e di ottenere ottimi risultati sul palco.