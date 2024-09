Anna Lou Castoldi stupisce, Selvaggia: “Rischi di essere l’unica simpatica della tua famiglia”

Anna Lou Castoldi, la figlia di Morgan e Asia Argento, ha debuttato nella nuova edizione di “Ballando con le stelle”, e ha subito catturato l’attenzione del pubblico e della giuria. Tra i complimenti ricevuti, quello di Selvaggia Lucarelli è stato particolarmente significativo: “Rischi di diventare l’unica persona della tua famiglia che mi è particolarmente simpatica”.





Il debutto di Anna Lou Castoldi a Ballando con le stelle

Anna Lou ha fatto il suo ingresso sul palcoscenico di Ballando affiancata dal ballerino Nikita Perotti. Insieme, hanno eseguito un vivace techno cha cha cha durante la prima puntata, andata in onda su Rai 1 il 28 settembre. Al termine della loro esibizione, il pubblico ha accolto con calore la coppia, tanto che Anna Lou non è riuscita a trattenere le lacrime. La giovane ballerina ha espresso la sua gioia e soddisfazione per l’apprezzamento che ha ricevuto.

Le lacrime di Anna Lou Castoldi: “Sono felicissima”

La commozione di Anna Lou è stata palpabile, e Milly Carlucci, conduttrice del programma, ha commentato: “Le lacrime fanno parte del gioco”. Il primo a esprimere il proprio parere è stato Guillermo Mariotto, che ha elogiato l’intesa tra i due ballerini e ha fatto un’affermazione nostalgica sul suo rapporto con Asia Argento: “Ricordo di averla vestita quando eri ancora nella sua pancia”. Fabio Canino, a sua volta, ha svelato di avere una debolezza per il duo: “Avete una luce unica, siete i miei preferiti”. Anche Carolyn Smith ha manifestato il suo apprezzamento, sottolineando quanto siano speciali.

Quando è giunto il momento per Selvaggia Lucarelli di esprimere il suo giudizio, ha rivolto parole molto dirette ad Anna Lou: “Con i tuoi tatuaggi e piercing, sembri l’unica persona normale qui dentro. Posso dirlo? È la prima volta che vedo qualcuno non parlare di sé in terza persona”. Lucarelli ha condiviso il buon sentimento mostrato dagli altri giudici: “Avete ballato con grande bravura, mostrando una padronanza che in molti altri concorrenti non ho visto”. Concludendo il suo intervento, ha esclamato: “Anna Lou, che dire? Rischi di essere l’unica della tua famiglia che mi è simpatica. Non ci posso credere! Scherzo, anche Asia mi sta simpatica”.

Il debutto di Anna Lou a “Ballando con le stelle” non solo ha messo in mostra il suo talento, ma ha anche generato un clima di leggerezza e simpatia, evidente nei commenti dei giudici e nel calore del pubblico. Con un’interpretazione che ha catturato l’attenzione di tutti, la giovane performer potrebbe voler segnare il suo percorso nel mondo della danza e dello spettacolo in modo del tutto personale e autentico.