Anticipazioni Donne sull’orlo di una crisi di nervi: Episodio finale con ospiti speciali e rubriche

Donne sull’orlo di una crisi di nervi, la cui ultima puntata va in onda oggi, martedì 11 giugno, segna il ritorno in Rai di Piero Chiambretti. Nonostante le aspettative, gli ascolti non sono stati particolarmente entusiasmanti.

Dopo l’esordio del 14 maggio, che ha visto 608 mila telespettatori con uno share del 3,7%, la seconda puntata ha registrato un calo con 481 mila spettatori e un 2,8% di share. Successivamente, c’è stato un lieve recupero nei dati Auditel, riportandosi su valori più simili a quelli iniziali.

Gli ascolti, seppur non eccellenti, non sono completamente negativi, soprattutto considerando la programmazione estiva e i risultati degli altri format di Rai 3 nel prime time del martedì.

Gli ospiti

L’ultima puntata inizia con una lunga intervista a Beatrice Venezi, direttrice d’orchestra, che ripercorre la sua carriera e risponde alle varie polemiche degli ultimi anni.

Inoltre, è coinvolto il cantautore Cristiano Malgioglio, spesso ospite fisso nei programmi di Chiambretti. Malgioglio presenta il suo nuovo singolo intitolato Fernando e racconta di un incontro speciale con il Dalai Lama.

Nella scaletta dell’ultima puntata di Donne sull’orlo di una crisi di nervi, è previsto un faccia a faccia tra Chiambretti e il cantautore Morgan, che torna a commentare ancora una volta il famoso caso Bugo. A seguire, ci saranno i monologhi comici di Francesco Fanucchi e di Francesca Reggiani. Il giornalista Maurizio Mannoni, invece, cura la rubrica I magnifici 3.

Donne sull’orlo di una crisi di nervi ultima puntata: gli ospiti fissi

In Donne sull’orlo di una crisi di nervi non mancano gli ospiti fissi. Tra questi, Ubaldo Lanzo e Costantino Della Gherardesca. Sono presenti anche Francesca Barra, Edoardo Camurri, Grazia Sambruna, Rosalia Porcaro, Melanie Francesca e Clizia De Rossi. Inoltre, partecipano Tess Masazza, Marina Valdemoro Maino, Sara Penelope Robin, Giada Biaggi, Simone Guidarelli, Ludovica Cutoli e Maria Vittoria Longhitano. Infine, Piero Chiambretti si collega con gli inviati Rai sparsi in giro per il mondo. Partecipano, infatti, Giovanna Botteri da Parigi, Claudio Pagliara da New York e Marco Varvello da Londra.

In conclusione, Donne sull’orlo di una crisi di nervi, condotto da Piero Chiambretti, ha riportato l’attenzione su Rai 3 con un mix di ospiti intriganti e temi interessanti, seppur senza conquistare completamente il pubblico. Con questi elementi, il programma ha offerto una riflessione profonda e un intrattenimento di qualità, con momenti comici e discussioni rilevanti. Nonostante i risultati altalenanti delle audizioni, il format ha mantenuto una certa dignità televisiva, chiudendo con una puntata ricca di contenuti e ospiti illustri.