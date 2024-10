Antonella Elia chiede a Silvia Toffanin: “Può baciarti sulla bocca?”, la risposta di Lady Berlusconi

Antonella Elia è stata una protagonista nella puntata di Verissimo di sabato 19 ottobre. Nel programma di Silvia Toffanin, la soubrette ha parlato della sua vita privata e ha aperto alla possibilità di un matrimonio con Pietro Delle Piane, che è l’amore della sua vita. Sono fidanzati da cinque anni e se inizialmente lei era contraria al matrimonio, ora è più aperta a questa idea, ma alla fine condivide la sua verità sul matrimonio. C’è stato anche un momento divertente con Silvia Toffanin: “Posso darti un bacio sulla bocca?”. La conduttrice ha avuto una reazione immediata.





Cosa ha detto Antonella Elia a Verissimo

Antonella Elia ha rivelato di aver già accettato due proposte di matrimonio, ma quando litigano lei mette tutto in discussione con ironia: “Ho accettato le due proposte, ma quando discutiamo gli dico che ho detto di sì per educazione. Il matrimonio significa perdere la libertà, ma alla terza proposta giuro che lo organizziamo. Con lui sono serena, è diventato fondamentale per me, non riesco a immaginare la vita senza di lui.”

Pietro Delle Piane è molto geloso: il siparietto con Silvia Toffanin

Nonostante il rapporto complicato con Pietro Delle Piane, come si è visto nella versione di Temptation Island che hanno fatto insieme, Antonella Elia spiega che le cose vanno bene anche se lui è molto geloso. Ricorda quando, al Grande Fratello, lei si lasciava andare a bacini e abbracci con i coinquilini: “Per me è un gioco da bambini, Pietro sostiene che non è un comportamento appropriato, e quando discutiamo mi rinfaccia che baciavo tutti al Grande Fratello. Ma io bacio tutti, vuoi che ti baci sulla bocca, Silvia?”. La conduttrice, compagna di Pier Silvio Berlusconi, ha risposto subito: “Ma no, grazie!”. L’intervista si conclude con la verità di Antonella Elia sul matrimonio: “Amo profondamente Pietro, lo conosco meglio di chiunque altro, ma ho perso l’anello di fidanzamento, l’ho dimenticato in una valigia. Mi stava stretto.” Quindi, il matrimonio non si farà.