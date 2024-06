Antonio Conte alla guida del Napoli, è ufficiale: “Un allenatore di alto livello e un leader”

Il club partenopeo ha annunciato l’inizio dell’era Conte, con un contratto triennale e un impegno totale per la rifondazione della squadra. De Laurentiis esprime orgoglio e fiducia nel nuovo tecnico.





Il comunicato ufficiale del Napoli ha dato il via alla nuova avventura di Antonio Conte come allenatore della squadra. Ha firmato un contratto di tre anni, portando con sé un gruppo di collaboratori di fiducia. “Io e il mio staff daremo tutto”, ha dichiarato Conte.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e Antonio Conte si sono incontrati negli uffici della FilmAuro per formalizzare l’accordo. L’annuncio era atteso da giorni, soprattutto dopo la foto che li ritraeva insieme a Roma, all’uscita di un noto ristorante.

De Laurentiis ha espresso grande soddisfazione per l’accordo: “Sono molto orgoglioso che il nuovo allenatore del Napoli sia Antonio Conte. È un top coach, un leader con cui possiamo avviare la rifondazione necessaria dopo aver vinto lo scudetto l’anno scorso. Oggi inizia un nuovo capitolo importante nella storia del Napoli.”

Conte, visibilmente emozionato, ha commentato: “È un giorno speciale! Il Napoli è una piazza di importanza globale. Sono felice ed emozionato all’idea di sedermi sulla panchina azzurra. Posso promettere una cosa: farò il massimo per la crescita della squadra e della società. Il mio impegno, insieme a quello del mio staff, sarà totale.”

Il contratto triennale di Conte, valido fino al 2027, non prevede clausole di uscita, a testimonianza della fiducia reciproca tra l’allenatore e il club. Le indiscrezioni sulle mancate alternative come Juventus e Milan sono state messe a tacere con la firma ufficiale.

Conte percepirà uno stipendio di oltre 6 milioni netti a stagione, con la possibilità di incrementare i guadagni grazie a bonus legati a obiettivi come la qualificazione in Champions League e la vittoria dello scudetto. L’investimento totale del Napoli, comprensivo delle remunerazioni per lo staff, raggiunge i venti milioni lordi annui. Lo staff di Conte include il fratello Gianluca, nel ruolo di match analyst, il vice storico Stellini, i preparatori atletici Costantino Coratti e Stefano Bruno, e Lele Oriali come team manager.

La firma del contratto ha concluso settimane di indiscrezioni e attesa, segnando il ritorno di Conte in Italia dopo tre anni. La sua ultima esperienza italiana è stata con l’Inter, con cui ha vinto lo scudetto, prima di guidare il Tottenham in Premier League.

Conte ha già iniziato a delineare le sue strategie di mercato, con l’obiettivo di non solo ricostruire ma rinvigorire una squadra reduce da una stagione difficile. Tra i nomi che potrebbero affiancare i pilastri come Kvara e Di Lorenzo, si parla di rinforzi in difesa e attacco, con l’idea di sfruttare al meglio le potenzialità della rosa.

L’arrivo di Conte ha infuso nuova energia nel Napoli, con i tifosi che attendono con ansia di vedere come il tecnico saprà trasformare la squadra e riportarla ai vertici del calcio italiano e internazionale.