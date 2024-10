Anziano si sente male durante una cerimonia, il prete interrompe la celebrazione e gli dà l’extrema unzione: ma il 90enne si riprende

La situazione sembrava critica. Il prete, per non lasciare nulla di intentato, ha agito in base alle sue responsabilità. La scena si è svolta nella chiesa del sacro Cuore in via Maratta ad Ancona, con un epilogo felice.





Un momento di paura durante un funerale: il gesto tempestivo del prete

Durante il funerale di una cugina, un uomo di 90 anni ha avuto un malore, crollando a terra di fronte ai parenti e agli altri presenti. Il prete, interrompendo la messa, ha prontamente somministrato l’estrema unzione temendo il peggio. Fortunatamente, l’uomo si è ripreso poco dopo e è stato trasportato in ospedale per accertamenti.

Il gesto tempestivo del prete ha contribuito a gestire una situazione di emergenza in modo efficace, evitando un finale tragico. La prontezza di spirito e la calma dimostrate hanno permesso di affrontare l’incidente in modo adeguato, garantendo il recupero dell’uomo coinvolto.

La solidarietà e la collaborazione tra i presenti hanno contribuito a gestire l’emergenza in modo efficace, dimostrando l’importanza della prontezza e della preparazione in situazioni critiche.