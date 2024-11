Appello per eliminare video sui social, giovane di 14 anni con disabilità malmenata in piazza: tutti riprendono ma nessuno interviene

Nella centralissima piazza Aldo Moro a Maglie (Lecce), due giovani di 14 anni si sono picchiate sotto un portico, mentre altri curiosi hanno registrato la scena con i propri smartphone senza intervenire. La vicenda, avvenuta nei primi giorni di novembre, è diventata virale sui social media.





Secondo quanto riportato, una delle due ragazze è stata segnalata dai carabinieri alla Procura per i minori di Lecce con l’accusa di percosse. L’episodio è al centro di un’indagine per ricostruire un caso di bullismo aggravato dal fatto che la vittima è una disabile e la violenza si è consumata in un luogo centrale del paese, senza che nessuno intervenisse.

La denuncia è stata presentata da una zia di una delle ragazze coinvolte, che ha dichiarato: “Sarebbe stata proprio lei a scagliarsi contro l’amica, contestandole di aver postato sui social una sua foto (di cui aveva chiesto la rimozione) senza autorizzazione e in cui pare apparire con la pancia scoperta. Ma alla fine ha avuto la peggio, ricevendo schiaffi in pieno volto.”

Entrambe le ragazzine sono seguite dai Servizi sociali e i carabinieri, grazie a nuovi filmati, hanno ricostruito l’esatta dinamica dell’accaduto. Un video di pochi secondi mostra una delle due ragazzine che sferra due pugni alla conoscente, mentre si sente la voce in sottofondo di uno dei presenti che dice: “La sta uccidendo”.

La situazione ha destato preoccupazione e ha portato all’attenzione delle autorità locali la necessità di affrontare il problema del bullismo tra i giovani.

Il Sindaco di Maglie ha dichiarato: “È un episodio molto grave che ci preoccupa profondamente. Dobbiamo lavorare insieme per sensibilizzare i giovani e prevenire comportamenti simili in futuro.”

Le autorità stanno prendendo seri provvedimenti per affrontare la questione e garantire la sicurezza dei giovani nella comunità.