Apre la porta dell’ascensore e non si accorge che manca la cabina: giovane di 26 anni precipita per 4 piani

Una tragedia ha colpito la cittadina di Fasano, in provincia di Brindisi, dove una giovane donna di 25 anni ha perso la vita in modo drammatico. La vittima, che lavorava in alcuni B&B della zona, è morta dopo essere caduta all’interno di un vano ascensore in una palazzina in via Piave.





Le circostanze dell’accaduto

La ragazza si trovava al quarto piano della palazzina e, secondo una prima ricostruzione, avrebbe richiesto l’ascensore. Tuttavia, dopo aver aperto la porta, è caduta nel vuoto poiché la cabina non sarebbe risalita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per recuperare il corpo della giovane, mentre le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Identità della vittima e contesto

La vittima della tragedia è una giovane donna di 25 anni che lavorava nei B&B della zona, occupandosi delle pulizie. La palazzina in cui è avvenuto l’incidente è di proprietà di Arca Nord e si tratta di un edificio popolare. La comunità locale è sotto shock per la perdita di questa giovane donna, mentre si cerca di fare luce su quanto accaduto.

Questa drammatica vicenda ha scosso la tranquilla cittadina di Fasano, lasciando attoniti i residenti e suscitando un profondo cordoglio nell’intera comunità. Le autorità stanno lavorando per comprendere appieno le dinamiche dell’incidente e garantire giustizia per la giovane vittima e la sua famiglia.