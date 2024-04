Armando Incarnato di Uomini e Donne: una barca di soldi guadagnati in 3 mesi, un record

Armando Incarnato, ex partecipante di Uomini e Donne, si sta reinventando lontano dallo spettacolo. Anche se non è certo se farà ritorno al programma, ha rivelato recentemente su Instagram che sta guadagnando grandi somme di denaro. La sua rivelazione ha generato molti commenti negativi da chi ha criticato l’ostentazione di denaro sui social, ma anche molti si chiedono come sia riuscito a accumulare così tanto.





Armando Incarnato ha utilizzato il suo tempo lontano da Uomini e Donne per dedicarsi alla recitazione, sua passione da sempre. Dopo aver lavorato come stuntman in Gomorra 4 e aver interpretato un piccolo ruolo in Gomorra 5, Armando sta per debuttare nel suo primo film. Il film, diretto da Stefano Cerbone, sarà intitolato “Nati pregiudicati”.

Record di guadagni per Armando Incarnato, ex partecipante di Uomini e Donne

Il film “Nati pregiudicati” racconta la storia di bambini le cui famiglie sono coinvolte nella criminalità organizzata, che affrontano discriminazioni e pregiudizi. Il film si concentra su due amiche le cui famiglie sono messe contro a causa di una faida. Il ruolo di Armando Incarnato nel film rimane per ora sconosciuto.

Per quanto riguarda i suoi guadagni, Armando ha rivelato: “Ho guadagnato 25mila euro in soli tre mesi”. Mentre enumera mazzette da 20 e 50 euro, svela di aver guadagnato tramite sponsorizzazioni, seguendo la moda degli influencer sulle reti sociali. Secondo City Rumors.it, ha voluto mostrare il suo guadagno per spiegare come ci è riuscito.

Un link promozionale evidente sulla visualizzazione spiega che la sua collaborazione è un metodo per fare soldi facilmente e con sicurezza. La curiosità principale che si alimenta tra i fan è: tornerà mai Armando Incarnato a Uomini e Donne? Al momento, la risposta sembra negativa.