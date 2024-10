Armando perde la vita in uno scontro frontale a Latina, anni fa ha perso i figli in due incidenti

Armando Puoti, ottantuno anni, è una delle due vittime dell’incidente stradale avvenuto a San Cosma e Damiano, nel provinciale di Latina, sabato 19 ottobre. Armando ha perso i suoi due figli, Arcangelo e Guido, anni fa, entrambi in incidenti stradali.





I funerali di Armando si terranno oggi pomeriggio alle 15 nella parrocchia di Maria Santissima Immacolata a Scauri. Insieme a lui è morto Massimiliano Tirimbò, cinquantadue anni, in uno scontro frontale tra le loro auto. Oltre ai due conducenti, è rimasto ferito un quindicenne, figlio di Tirimbò, soccorso con l’eliambulanza e portato al Policlinico Agostino Gemelli di Roma, ma non è in pericolo di vita.

Armando Puoti ha già subito il dolore per la morte dei suoi due figli in incidenti avvenuti anni fa. Arcangelo è morto in un incidente nel Nord Italia, seguito poi dalla morte di Guido, che è deceduto a sedici anni in un altro incidente sulla provinciale per Castelforte. Questi eventi hanno segnato profondamente la vita di Armando.

L’incidente in cui sono morti Armando Puoti e Massimiliano Tirimbò è avvenuto sabato scorso, 19 ottobre, lungo via Ex Ferrovia. Era circa mezzogiorno quando Armando stava guidando la sua Audi A4. Per cause ancora da chiarire, si è scontrato frontalmente con la Fiat Panda di Massimiliano Tirimbò all’incrocio con via Cisterna. I carabinieri sono intervenuti per i rilievi e hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.