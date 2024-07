Arrestato giovane di 19 anni a Pontedera per aver aggredito una giovane fuori da una discoteca e aver filmato tutto

Un diciannovenne italiano è stato arrestato a Pontedera con l’accusa di violenza sessuale e lesioni gravissime nei confronti di una sua coetanea. I fatti, risalenti allo scorso mese di giugno, sarebbero avvenuti fuori da una discoteca dove i due si sarebbero conosciuti la stessa sera.





Secondo le indagini della polizia, la giovane vittima si sarebbe recata in ospedale dopo l’aggressione, dove è stata ricoverata per diversi giorni a causa delle gravi lesioni riportate, con una prognosi tra i 20 e i 40 giorni.La vittima avrebbe cercato di respingere il suo aggressore, ma il giovane avrebbe proseguito con violenza, arrivando persino a riprendere le diverse fasi dell’accaduto con il proprio telefono cellulare.Grazie al nickname utilizzato su Instagram dall’aggressore e alla descrizione fornita dalla 19enne, la polizia è riuscita a individuare e arrestare il presunto autore della violenza sessuale.

Il provvedimento di custodia cautelare in carcere è stato emesso dal gip di Pisa su richiesta della procura pisana.Questo tragico episodio ha sconvolto la comunità locale, sollevando preoccupazione e indignazione per la brutalità dell’aggressione e la violazione della dignità e dell’integrità della giovane vittima. Le autorità competenti stanno indagando per fare luce sulle circostanze che hanno portato a questo drammatico evento, nella speranza di offrire giustizia e conforto alla vittima e alla sua famiglia.