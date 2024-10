Arrestato il responsabile dell’omicidio di Manuel Mastropasqua: “Ho commesso il delitto per rubare delle cuffie da 15 euro”

Daniele Rezza, il presunto assassino di Manuel Mastropasqua, è stato arrestato per omicidio e rapina. L’arresto è avvenuto ieri sera, sabato 12 ottobre, dopo che ha confessato. Il diciannovenne ha dichiarato agli inquirenti: “Ho ucciso una persona e ora mi pesa sulla coscienza. Ho fatto una stupidaggine… l’ho ucciso per rubargli le cuffie” ha detto Rezza ai carabinieri di Alessandria, in Piemonte. Rezza avrebbe aggredito Mastropasqua, di 31 anni, uccidendolo con un colpo di coltello al fianco destro la notte di venerdì 11 ottobre a Rozzano. I due non si conoscevano, Mastropasqua era incensurato e conduceva una vita tranquilla. Gli investigatori stanno cercando eventuali complici.





Manuel Mastropasqua ucciso per delle cuffie da 15 euro

Secondo quanto ricostruito, Rezza è stato fermato ieri mattina dalla polizia ferroviaria per un controllo mentre tentava di fuggire in Francia. Dopo aver ricevuto indietro i documenti, non è riuscito a proseguire, così è tornato indietro e ha confessato il delitto agli agenti, ripetendo la confessione al pubblico ministero Letizia Mocciaro e ai militari del Nucleo investigativo. Rezza avrebbe ucciso Mastropasqua per rubargli un paio di cuffie da 15 euro. Le cuffie sono state ritrovate dai carabinieri in un cestino della spazzatura mentre perquisivano l’area del delitto.

L’omicidio di Manuel Mastropasqua

La notte in cui Manuel Mastropasqua è stato ucciso stava tornando a casa dopo il turno di lavoro a mezzanotte al supermercato in via Farini a Milano. Le immagini delle telecamere di sorveglianza mostrano che alle 2.54 era ancora vivo e l’omicidio sarebbe avvenuto in soli quattro minuti. Prima di essere ucciso, si stava scambiando messaggi con la fidanzata, una registrazione che non è mai arrivata. Daniele Rezza era pochi minuti prima delle 3, in strada, indossando una tuta nera e un cappellino bianco. Si è avvicinato a Mastropasqua, lo ha aggredito con un colpo di coltello e gli ha rubato le cuffie. Il corpo di Mastropasqua è stato trovato dai carabinieri di Rozzano durante i controlli notturni. Il trentunenne è stato soccorso dal personale sanitario con l’ambulanza, ma è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale.