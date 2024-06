Arriva la vacanza nudista: niente vestiti per un viaggio tra le spiagge incontaminate dei Caraibi

Se sognate una vacanza con il minimo indispensabile, la crociera per nudisti è ciò che fa per voi: tutto quello che c’è da sapere per vivere un’esperienza “senza vestiti” nelle spiagge incontaminate dei Caraibi.





Sognate di partire per una vacanza senza il peso di bagagli eccessivi? Se la preparazione delle valigie è sempre stata un problema e cercate un’esperienza unica, questa crociera fa al caso vostro, soprattutto se avete uno spirito avventuroso. Parliamo di una crociera particolare, pensata per chi ama il nudismo. Dimenticate gli abiti eleganti, i costumi alla moda e gli outfit da giorno, tutto ciò di cui avete bisogno può essere contenuto in uno zaino. Ecco quando e dove imbarcarsi sulla nave da crociera per nudisti.

L’itinerario della crociera per nudisti

La Bare Necessities Tour & Travel è un’azienda leader nel settore dei viaggi per nudisti e ha collaborato con la Norwegian Cruise Line per offrire un’esperienza straordinaria: una crociera dove i vestiti sono vietati. La nave scelta per questa avventura è la Norwegian Pearl, lunga 295 metri e ribattezzata “The Big Nude Boat”. Dal febbraio 2025, partirà da Miami per un tour di 11 giorni nei Caraibi, toccando destinazioni come le Bahamas, Porto Rico e St. Maarten. Il viaggio include soste su isole incontaminate con spiagge bianche e acque cristalline, snorkeling tra tartarughe marine e pesci colorati, barbecue e pranzi all’aperto, tutto rigorosamente senza vestiti. “Come sempre, è per noi un piacere offrirvi il lusso di decidere cosa NON indossare,” si legge sul sito di Bare Necessities per promuovere questa crociera unica.

Crociera per nudisti: le regole e i divieti imposti a bordo

La Norwegian Pearl può ospitare fino a 2.300 passeggeri e i prezzi delle cabine variano a seconda dei servizi offerti: si parte da 2.000 dollari per una semplice camera doppia (circa 1.900 euro) fino a 33.155 dollari (31.000 euro) per una villa con tre camere da letto. Il soggiorno include un servizio di pensione completa con una vasta area buffet per le cene all’aperto. Nonostante il nudismo sia celebrato in tutta la sua purezza a bordo, ai viaggiatori sono imposte alcune regole: è obbligatorio indossare vestiti nelle sale da pranzo, sedersi su asciugamani personali, evitare contatti fisici inappropriati e non restare nudi di fronte alle navi ormeggiate nei porti. Inoltre, sono vietati gli abiti fetish e le foto senza consenso.

Questa crociera rappresenta una fuga perfetta per chi desidera libertà e avventura. La combinazione di comfort, lusso e la possibilità di vivere senza vestiti rende questa esperienza davvero speciale. Se siete pronti a lasciare a casa i bagagli pesanti e abbracciare una vacanza all’insegna della libertà totale, la crociera per nudisti è la scelta giusta.