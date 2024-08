Arriva una crociera esclusiva per nudisti: un’avventura senza vestiti tra le meraviglie naturali dei Caraibi

Sognate di concedervi una vacanza con l’essenziale? La crociera dedicata ai nudisti è quella che fa per voi. Ecco tutto quello che dovete sapere su un’esperienza unica tra le splendide spiagge dei Caraibi.





Se vi sentite appesantiti dalla gestione di bagagli ingombranti e pesanti, questa crociere è l’opzione perfetta, soprattutto se siete amanti dell’audacia e della libertà. Si tratta di un viaggio non convenzionale, progettato per chi abbraccia il nudismo. Dimenticate eleganti abiti da sera o costumi da bagno: tutto ciò che serve per imbarcarsi in questa avventura sta comodamente in uno zaino. Ecco i dettagli su quando e dove partire per questa crociera per nudisti.

L’itinerario della crociera per nudisti

Bare Necessities Tour & Travel è un’organizzazione pionieristica nel settore dei “viaggi per nudisti” e, in collaborazione con Norwegian Cruise Line, ha lanciato un’esperienza davvero straordinaria: una crociera in cui gli abiti non hanno alcun posto. La nave scelta per questo viaggio è la Norwegian Pearl, lunga 295 metri, nota affettuosamente come “The Big Nude Boat”. A partire da febbraio 2025, la nave salperà da Miami per un fantastico tour di 11 giorni attraverso i Caraibi; l’itinerario include stop in Bahamas, Porto Rico, e St. Maarten, con spiagge bianche e acque cristalline. I partecipanti potranno dedicarsi ad attività come snorkeling tra tartarughe marine e pesci variopinti, pranzi all’aria aperta e barbecue, il tutto in un’atmosfera di completa libertà. “È sempre un piacere per noi offrirvi il lusso di decidere cosa NON indossare,” dichiarano con entusiasmo gli organizzatori sul sito di Bare Necessities.

Crociera per nudisti: regole e norme a bordo

La Norwegian Pearl avrà una capacità di 2.300 passeggeri, con prezzi delle cabine che variano in base ai comfort richiesti: si parte da circa 2.000 dollari (circa 1.900 euro) per una semplice camera doppia, fino a un massimo di 33.155 dollari (31.000 euro) per una lussuosa villa con 3 camere da letto. Il soggiorno include una pensione completa con un’ampia area buffet per cene all’aperto. Nonostante la celebrazione della nudità, a bordo ci sono alcune regole rigorose, dall’obbligo di indossare abiti nei ristoranti alla necessità di sedersi su asciugamani personali. Inoltre, è vietato toccare altri passeggeri in modo inappropriato o rimanere nudi in presenza di navi ormeggiate. Anche abiti fetish e la possibilità di scattare foto senza consenso sono severamente proibiti.

La crociera per nudisti rappresenta una proposta intrigante per chi è curioso di esplorare questa esperienza senza vestiti. C’è chi sarebbe pronto a vivere un’avventura simile?