Ascelle non depilate: l’attrice si mostra così al red carpet della Festa del Cinema di Roma

Alla 19esima edizione del Roma Film Fest, un evento che celebra il cinema nelle sue molteplici forme, le anteprime mondiali e le performance delle star internazionali hanno attirato l’attenzione. Ma è stata la scelta audace di alcuni partecipanti a fare scandalo e a catalizzare l’interesse mediatico, nonostante la tradizionale eleganza del red carpet. Asia Argento, ad esempio, ha stravolto le convenzioni mostrando un’imponente maxi bag, mentre un’altra giovane talentuosa ha scelto di mostrarsi con le ascelle non depilate, creando un acceso dibattito sui social media.





Il lungo abito strapless di Gucci, indossato dall’attrice in questione, era infatti caratterizzato da un maxi spacco centrale, esaltando non solo la sua figura ma anche un gesto provocatorio che ha sfidato le norme classiche del red carpet. Le fotografie hanno rapidamente invaso i social, dividendo l’opinione pubblica: da un lato ci sono coloro che criticano il gesto, dall’altro chi applaude la libertà di espressione dei giovanissimi, spesso definiti rappresentanti della Generazione Z.

Tecla Insolia: l’attrice che sfida i canoni di bellezza

Protagonista della controversia è Tecla Insolia, un’attrice classe 2004, nota per la sua partecipazione a Sanremo Young nel 2019 e per il suo ruolo principale nel film L’Albero, opera prima della regista Sara Petraglia presentato in anteprima proprio al Roma Film Fest. In questo lungometraggio, Tecla interpreta una giovane donna, alle prese con una dipendenza, il che evidenzia tematiche forti e attuali.

La scelta di Tecla di apparire sul red carpet senza depilazione è stata dichiaratamente un atto di ribellione contro i canoni estetici tradizionali, come ha commentato lei stessa in un’intervista al Corriere della Sera: “Attualmente sto attraversando un momento di crisi con la canzone”, a dimostrazione di come la sua arte non si limiti solo alla recitazione. Tecla ha voluto rimarcare l’importanza di mostrarsi autentici e imperfetti, una domanda alla società e alle sue aspettative.

Questa audace mossa ha portato Tecla Insolia al centro di un acceso dibattitto online. Non mancano critiche e commenti ironici, come dimostrano i post sui social media, ma l’attrice rimane ferma nella sua posizione. Infatti, ha dichiarato che: “I trentenni e ventenni vengono spesso raccontati in modo superficiale”, esprimendo la volontà di dare una narrazione più profonda e realistica sui giovani oggi.

In sintesi, il Roma Film Fest non è stato solo un palcoscenico per film e celebrità, ma anche un luogo di espressione artistica e di sfida alle norme convenzionali. La scelta di Tecla Insolia di mostrarsi con le ascelle non depilate è un esempio emblematico di come le nuove generazioni stiano cercando di ridefinire le regole della bellezza e dell’accettazione personale. La sua presenza sul red carpet è un manifesto di autenticità e una traccia del cambiamento in corso nel panorama culturale.