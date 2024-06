Ascolti Isola dei Famosi: la finale è stata la puntata più seguita di tutta l’edizione

Il reality show L’Isola dei Famosi ha concluso la sua edizione in modo trionfale con una finale che ha registrato ascolti record. Dopo giorni di agitazione, domani alle 10 del mattino, i dati sugli ascolti saranno finalmente pubblicati da Nielsen. Tuttavia, già circolano alcune informazioni preliminari che forniscono un quadro chiaro della situazione.





Secondo il giornalista Giuseppe Candela, che ha condiviso i dati sul suo profilo del social X, la finale del reality show condotto da Vladimir Luxuria ha chiuso con un impressionante 20,04% di share.

La Finale Più Seguita dell’Edizione

Con un share del 20,04%, la finale de L’Isola dei Famosi si è confermata la puntata più seguita dell’intera edizione. Questo risultato sorprendente è particolarmente significativo considerando che questa edizione del reality non è stata priva di critiche, inclusa quella di Pier Silvio Berlusconi. Nessun’altra puntata della stagione aveva raggiunto livelli di ascolto simili; neanche la prima diretta, che si era fermata al 19,99% di share con 2 milioni e 602 mila telespettatori, perdendo inoltre contro la serie TV “Il Clandestino”. Al contrario, l’ultima puntata non solo ha superato il 20% di share, ma ha anche vinto la serata contro il concerto di Vasco Rossi, “Vasco Live Roma Circo Massimo XXII”.

Sonia Bruganelli: Stop ai Reality Show

Parallelamente agli ascolti record, un altro argomento di discussione è stato il futuro di Sonia Bruganelli nel mondo dei reality. In risposta alle domande dei suoi follower su Instagram, l’opinionista ha chiarito che la sua esperienza con i reality show è giunta al termine. Sonia Bruganelli ha affermato: “No. Credo di aver esaurito il mio tempo per commentare reality…”. Sebbene abbia detto lo stesso dopo la sua partecipazione alla prima edizione del GF, per poi cambiare idea poche settimane dopo, questa volta sembra essere più convinta nella sua decisione.

Nonostante la sua decisione di lasciare il mondo dei reality, Bruganelli è rimasta sotto i riflettori del gossip. Recentemente, è stata fotografata più volte con il ballerino Angelo Madonia, alimentando voci su una possibile relazione. Tuttavia, l’ex moglie di Paolo Bonolis ha scelto di non commentare questo aspetto della sua vita privata, limitandosi a dire: “È un bravo ballerino…”.

Un Successo Inatteso

Il successo della finale de L’Isola dei Famosi è un traguardo notevole, soprattutto considerando le sfide incontrate durante l’edizione. Nonostante le critiche e le difficoltà, il reality ha saputo catturare l’attenzione del pubblico, chiudendo in bellezza con ascolti torreggianti. La conduzione di Vladimir Luxuria ha evidentemente giocato un ruolo importante in questo successo, mantenendo alto il livello di interesse del pubblico fino all’ultima puntata.

In conclusione, i dati sugli ascolti della finale de L’Isola dei Famosi dimostrano che, nonostante le critiche e le difficoltà, il reality può ancora contare su un forte seguito di spettatori. La decisione di Sonia Bruganelli di lasciare i reality show e le voci di gossip intorno alla sua vita personale aggiungono ulteriore interesse e dinamismo a un panorama già ricco di emozioni. Staremo a vedere come si evolveranno le cose nella prossima edizione e quali nuove sorprese ci riserverà il mondo dei reality show.