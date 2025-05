Jasmine Paolini fa la storia: è in finale agli Internazionali dopo 11 anni, battuta la Stearns 7-5 6-1. E ora occhi puntati su Sinner-Ruud!

Jasmine Paolini, protagonista di un torneo straordinario, ha raggiunto la finale degli Internazionali d’Italia, in corso sui campi del Foro Italico di Roma. L’azzurra, numero 5 del mondo e sesta testa di serie, ha superato la statunitense Peyton Stearns, attualmente numero 42 del ranking WTA, con il punteggio di 7-5, 6-1 in un match durato un’ora e 41 minuti. Con questo risultato, Paolini riporta un’italiana in finale a Roma dopo undici anni, un traguardo che mancava dal 2014, quando Sara Errani si giocò il titolo.





La vittoria contro Stearns non è stata priva di difficoltà, soprattutto nella fase iniziale dell’incontro. Paolini ha raccontato le sue sensazioni al termine del match, sottolineando l’importanza del sostegno del pubblico: “Sono contentissima, non so cosa dire. Un sogno. È un sogno giocarsi la finale qui,” ha dichiarato l’azzurra. “Grazie a tutti che ci tifate e sostenete sempre. È bellissimo quando urlano il tuo nome. Oggi c’è stata una partenza in salita. Menomale che ci siete stati voi, abbiamo vinto una partita insieme. All’inizio non avevo buone sensazioni, poi sono cresciuta. Ora spero di giocare un altro match, è tutto pazzesco.”

Paolini ha anche ricordato con emozione i momenti vissuti al Foro Italico durante la sua infanzia, quando accompagnava il padre a vedere le partite di tennis. “Quando sono venuta qui lo facevo solo perché mi piaceva il tennis, per questo essere in finale è ancora di più un sogno,” ha aggiunto, sottolineando quanto sia speciale per lei competere in un luogo carico di significato personale.

L’azzurra, che ha dimostrato grande maturità e capacità di gestione delle situazioni complicate, si prepara ora ad affrontare la vincente del match tra la statunitense Coco Gauff, numero 3 del mondo e quarta testa di serie, e la cinese Qinwen Zheng, numero 8 del ranking WTA. La finale si disputerà sabato e rappresenta un’opportunità storica per Paolini di conquistare uno dei titoli più prestigiosi del circuito.

Il percorso di Paolini nel torneo ha suscitato grande entusiasmo tra i tifosi italiani, che hanno trovato in lei una nuova fonte di orgoglio per il tennis femminile del Paese. Undici anni dopo l’impresa di Sara Errani, Jasmine Paolini riporta un’italiana tra le protagoniste assolute del torneo romano, confermando il suo status di giocatrice di livello internazionale.

La prestazione contro Peyton Stearns ha messo in evidenza la solidità mentale e fisica di Paolini, che ha saputo reagire alle difficoltà iniziali e dominare la seconda parte del match con autorità. La vittoria è arrivata grazie a un mix di precisione nei colpi e capacità di adattamento alle condizioni di gioco, qualità che saranno fondamentali anche nella finale di sabato.

Con il supporto del pubblico del Foro Italico, Paolini si prepara ora a scrivere una nuova pagina della storia del tennis italiano. La sua presenza in finale rappresenta un segnale positivo per il movimento tennistico nazionale, che continua a crescere e a produrre talenti capaci di competere ai massimi livelli. Per Jasmine, la finale di Roma è più di un traguardo sportivo: è la realizzazione di un sogno coltivato fin da bambina, quando si avvicinò al tennis per pura passione.

La sfida di sabato sarà un banco di prova importante per l’azzurra, che dovrà confrontarsi con avversarie di altissimo livello. Indipendentemente dal risultato, il percorso di Paolini agli Internazionali d’Italia rimarrà un momento significativo nella sua carriera e nella storia del tennis italiano.