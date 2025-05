Bloccata con l’auto nel sottopasso allagato in Sicilia: il video del salvataggio dei carabinieri

Momenti di tensione oggi a Trabia, in provincia di Palermo, dove una donna è stata soccorsa dopo essere rimasta bloccata con la sua auto in un sottopasso invaso dall’acqua. L’episodio si è verificato nella mattinata di giovedì 15 maggio, quando un’improvvisa ondata di maltempo ha colpito l’area, causando allagamenti diffusi.





La donna, che stava percorrendo il sottopassaggio di contrada Sant’Onofrio, si è trovata improvvisamente in difficoltà quando il suo veicolo si è fermato a causa dell’acqua che aveva già raggiunto livelli preoccupanti. Non potendo più muoversi e con l’acqua che continuava a salire, la conducente ha deciso di uscire dal finestrino e rifugiarsi sul tetto dell’auto, da dove ha iniziato a chiedere aiuto.

Alcuni passanti presenti sul posto hanno immediatamente dato l’allarme, attirando l’attenzione dei carabinieri della stazione locale. Nel giro di pochi minuti, i militari sono giunti sul luogo dell’incidente e hanno avviato le operazioni di soccorso. La scena è stata ripresa da alcuni testimoni presenti sulla strada, che hanno immortalato il momento del salvataggio.

L’intervento è stato particolarmente delicato poiché l’auto era quasi completamente sommersa dall’acqua. Uno dei carabinieri, immergendosi fino al petto nelle acque piovane, è riuscito a raggiungere la donna a piedi. Insieme a un passante, che si era avvicinato dall’altro lato del sottopasso, il militare ha aiutato la donna a mettersi in salvo. Come mostrato nel video registrato dai presenti, la donna è stata caricata sulle spalle dal passante e portata fuori dall’area allagata con il supporto del carabiniere.

La situazione meteorologica nella zona ha causato numerosi disagi sia nel capoluogo siciliano che nei comuni limitrofi. La Protezione Civile aveva diramato un’allerta meteo arancione per la giornata odierna, invitando i cittadini a evitare spostamenti non necessari e a prestare particolare attenzione nelle aree a rischio di allagamenti o frane. In molti comuni della provincia di Palermo, le autorità locali hanno deciso di chiudere scuole e parchi pubblici per prevenire ulteriori incidenti.

Questo episodio sottolinea ancora una volta l’importanza della prudenza durante condizioni meteorologiche avverse. Gli interventi tempestivi dei carabinieri e dei cittadini presenti sul posto hanno evitato che la situazione potesse degenerare ulteriormente. Per fortuna, la donna è stata tratta in salvo senza riportare ferite.

Il maltempo ha colpito duramente diverse aree della Sicilia, provocando disagi significativi alla circolazione e richiedendo decine di interventi da parte dei soccorritori. La Protezione Civile continua a monitorare attentamente l’evolversi della situazione e invita la popolazione a seguire le indicazioni fornite dalle autorità competenti.

L’episodio di Trabia rappresenta solo uno dei tanti accaduti oggi sull’isola, dove le forti piogge hanno messo a dura prova le infrastrutture e la sicurezza pubblica. Grazie alla prontezza dei carabinieri e alla solidarietà dei passanti, una situazione potenzialmente pericolosa si è conclusa con un lieto fine.