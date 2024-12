Ascolti TV del 30 novembre: sfida tra Ballando con le stelle e Il Volo – Tutti per uno

La serata televisiva di sabato 30 novembre ha visto una competizione tra programmi di intrattenimento e concerti, con Ballando con le stelle di Milly Carlucci che ha dominato gli ascolti.





La prima serata di sabato 30 novembre ha offerto agli spettatori una vasta gamma di programmi, tra cui serie televisive, concerti e film. Su Rai1, è andata in onda la semifinale del celebre show di ballo Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci, che ha registrato numeri significativi. La puntata, ricca di sorprese e colpi di scena, ha catturato l’attenzione di milioni di telespettatori. Tra i momenti salienti, il ritorno in gara di Anastasia Kuzmina e Francesco Paolantoni, ripescati dopo l’eliminazione, e il cambio di maestro per Federica Pellegrini, ora accompagnata da Pasquale La Rocca. Inoltre, l’improvvisa assenza del giudice Guillermo Mariotto, dovuta a problemi di salute, ha aggiunto un elemento di mistero alla serata.

Lo show ha ottenuto un’ottima performance in termini di ascolti: il segmento iniziale “Tutti in pista” è stato seguito da 4.410.000 spettatori, pari al 23.58% di share, mentre il programma nel suo complesso ha raggiunto 3.734.000 spettatori con un impressionante 29% di share. Questi numeri hanno confermato Ballando con le stelle come il programma più seguito della serata.

Su Canale5, invece, è stato trasmesso Il Volo – Tutti per uno, un concerto che ha visto protagonisti i tre tenori Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone, noti per il loro stile unico che mescola musica pop e lirica. Nonostante la qualità dello spettacolo musicale, l’evento ha attirato un pubblico più contenuto rispetto al programma concorrente, registrando 1.792.000 spettatori e il 13% di share.

Le altre reti generaliste hanno proposto alternative diverse per accontentare gusti eterogenei. Su Rai2, la serie poliziesca S.W.A.T. ha catturato l’interesse di 801.000 spettatori, raggiungendo il 4.6% di share. Rai3 ha invece offerto un contenuto più informativo con il programma di approfondimento scientifico Sapiens – Un solo pianeta, condotto da Mario Tozzi, che è stato seguito da 522.000 spettatori con il 3.09% di share.

Su Italia1, il film fantasy Il Ggg – Il grande gigante gentile ha raccolto l’attenzione di 896.000 spettatori, ottenendo il 5.5% di share. Rete4 ha puntato su un classico del cinema italiano, Continuavano a chiamarlo Trinità, interpretato da Terence Hill e Bud Spencer, che ha coinvolto 928.000 spettatori con un buon 5.8% di share.

Infine, sul Nove è stato trasmesso il talk show Accordi & disaccordi, che ha interessato 376.000 telespettatori con il 2.37% di share.

Nell’access prime time, la sfida tra Striscia la Notizia e Chissà chi è ha visto prevalere il tg satirico di Antonio Ricci, trasmesso su Canale5, con 2.893.000 spettatori e il 15.5% di share. Dall’altro lato, il programma condotto da Amadeus, in onda sul Nove, ha registrato 464.000 spettatori nella prima parte (2.5% di share) e 559.000 nella seconda parte (3% di share).