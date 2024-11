Ascolti Tv ieri sera 31 ottobre 2024: Chi ha trionfato: Endless Love o Don Matteo 14? Scopri il grande vincitore!

Giovedì 31 ottobre 2024 ha visto un’interessante competizione auditel tra Rai 1 e Canale 5, con il debutto della nuova puntata della fiction Don Matteo 14 e un episodio della soap turca Endless Love. Analizziamo insieme gli ascolti tv di questa serata.

Rai 1 e Canale 5: la sfida tra Don Matteo 14 e Endless Love

La puntata di Don Matteo 14, in onda su Rai 1, ha visto Raoul Bova affiancare il cast collaudato della serie, sostituendo il personaggio iconico interpretato da Terence Hill. Questo episodio, attesissimo dai fan, ha ottenuto un ottimo riscontro, raggiungendo uno share significativo di spettatori. Al contempo, Canale 5 ha trasmesso un nuovo capitolo di Endless Love, una soap turca molto seguita, che ha conquistato un buon numero di spettatori e uno share competitivo. I dati per entrambe le produzioni evidenziano l’interesse del pubblico per le storie di intrigo e dramma, comuni in entrambi i titoli.

Ascolti tv del 31 ottobre 2024: i risultati delle altre emittenti

Per una visione complessiva, vediamo come si sono comportate le altre reti generaliste durante la serata. Su Rai 2, L’Altra Italia, condotto da Antonino Monteleone, ha attirato spettatori con uno share rispettabile, prima della pausa decisa dalla Rai. Rai 3 ha trasmesso Splendida Cornice con Geppi Cucciari, attirando un’audience di oltre spettatori. Rete 4 ha scelto di optare per Dritto e Rovescio, che ha registrato un buon numero di spettatori, portando a casa un discreto share. Italia 1 ha proposto un episodio di Le Iene presentano Inside dal titolo “Da Enzo Tortora ai mostri di Ponticelli”, conquistando anche in questo caso un buon numero di telespettatori. Infine, Piazzapulita su La7 ha finalmente totalizzato un share rispettabile, dimostrando che anche il dibattito televisivo trova una sua audience.