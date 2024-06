Asia Argento: «Da tre anni sono sobria, senza alcol e droghe mi sento rinascere. Ecco il mio volto finalmente sereno»

Asia Argento ha raggiunto un importante traguardo personale: tre anni di sobrietà. L’attrice e regista ha condiviso la sua gioia sui social, mostrando con orgoglio la sua medaglietta e raccontando le sfide affrontate per ritrovare la serenità.





“Oggi compio 3 anni di sobrietà. Questa data è per me più significativa del mio compleanno: tre anni fa iniziava il mio percorso di rinascita,” ha scritto Asia in un lungo post. “Con l’aiuto dei fratelli e sorelle e del programma dei 12 passi ce la sto facendo, un giorno alla volta. E questo stile di vita, oltre ad essere bello, è molto più facile da seguire di quello che immaginavo.”

Asia ha continuato a raccontare come è riuscita a raggiungere questo risultato: “Non cambierei il giorno più difficile e brutto da sobria con il giorno più bello in uso. Il programma funziona, funziona davvero. Penso diverso, parlo diverso, sogno diverso da sobria.” Ha poi ringraziato le persone che l’hanno sostenuta in questo cammino: “Grazie Simone Arrighi per aver immortalato questo momento. Grazie Sue per il chip. Grazie alla mia sponsor amatissima e soprattutto grazie ai miei figli per avermi sostenuta ed amata allora come ora, che sto imparando a capire chi sono veramente.”

Il programma dei 12 passi di cui Asia parla è un metodo di recupero sviluppato dagli Alcolisti Anonimi, un’associazione nata in America nel 1935 che oggi conta oltre 500 centri di recupero solo in Italia. Questo programma è basato su una serie di principi guida che aiutano le persone a superare la dipendenza dall’alcol.

L’American Psychological Association ha descritto il processo dei 12 passi come un cammino che include l’ammissione dell’incapacità di controllare il proprio alcolismo, il riconoscimento dell’esistenza di un potere superiore che può dare forza, l’esame degli errori passati con l’aiuto di uno sponsor esperto, la riparazione di questi errori e l’apprendimento di un nuovo modo di vivere.

Asia Argento aveva già parlato pubblicamente del suo inizio del percorso verso la sobrietà con il programma dei 12 passi, sottolineando quanto sia stato fondamentale per la sua rinascita personale. Oggi, dopo tre anni di impegno e dedizione, Asia si mostra finalmente serena e grata per il supporto ricevuto lungo il cammino.

Il traguardo raggiunto da Asia Argento è un esempio di come, con determinazione e supporto adeguato, sia possibile superare le difficoltà e ritrovare una nuova serenità interiore.